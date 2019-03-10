ПРОЩЕНА НЕДІЛЯ: ДЕНЬ, ЯКИЙ ГОТУЄ ЛЮДЕЙ ДО ПОЧАТКУ ВЕЛИКОГО ПОСТУ

Як відомо, Прощена неділя – це останній день Масляної, який завершує святкування Сирного тижня, налаштовує людей на серйозний лад і готує до початку Великого посту.
І Прощена неділя, і Масляна, і Великий піст цілком залежать від Великодня, який є перехідним святом і з року в рік святкується в різні дні.
Цього дня здавна існує світла і добра традиція просити вибачення у оточуючих людей, причому не тільки за явно завдані комусь образи, а й за можливі неприємності, про які ви лише здогадуєтеся. Адже ми часто можемо сказати щось, не подумавши, і образити якусь людину.
Дуже важливо на Прощену неділю згадати тих людей, кого волею чи неволею ви образили, покаятися і щиро попросити вибачення. Але й самі не залишайтеся глухими і байдужими до оточуючих людей, які просять у вас вибачення і хочуть, щоб ви їх простили. Згідно з християнськими канонами, якщо людина здатна прощати людям їхні гріхи, то і її гріхи будуть прощені Небесним Отцем.
Цього дня добре висповідатися, якщо ви відчуваєте таку потребу. У церквах на Прощену неділю проводяться читання Євангелія про майбутній Великий піст, прощення гріхів і очищення душі і тіла. Також останньої неділі перед початком посту люди поминають покійних родичів.
Прощена неділя – це останній день, коли ще дозволена скоромна їжа перед Великим постом. На столах обов’язково присутні млинці, оладки, вареники, пироги, сир, молочні продукти, а ось м’ясо вже під забороною. Головною стравою на Прощену неділю вважається яєчня. Залишки їжі потім згодовували домашнім тваринам або спалювали. Також палили опудало Масляної, а попіл розсіювали полем.