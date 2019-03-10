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ПРИКМЕТИ НА 10 БЕРЕЗНЯ

10.03.2019 Цікаво знати Комментариев нет

Слов’яни вірили, що саме 10 березня необхідно молитися Тарасу Бессон, який допомагає позбавитися від лихоманки (кумохі). Ця хвороба уявлялася у вигляді злої баби, яка була вночі в хати і проникала в сплячих людей. Тому, намагалися 10 березня не лягати спати в денний час.

У православній церкві 10 березня вшановується пам’ять священнослужителя Тарасія, який також відомий як архієпископ Константинопольський. Він прославився своїми добрими справами, виступав як захисник слабких і знедолених, займався спорудженням численних притулків та лікарень.

Народні прикмети на 10 березня

  1. Якщо у місяці роги круті, то чекали морозів найближчим часом
  2. Якщо на Тарасія, 10 березня, випадає сніг, то перед Великоднем тиждень буде дощовою і холодною
  3. Чути каркання ворон — прикмета того, що літо буде непогожим, з великою кількістю дощів
  4. Якщо граки в’ють гнізда на деревах — можна розраховувати на встановлення стабільно теплої погоди
  5. Вдень 10 березня спати не можна — кумохі (лихоманка) прийде
  6. Якщо раптом людина відчуває наближення лихоманки, потрібно, не встаючи з ліжка, обсипати простір навколо себе ячної крупою і вимовити: «Пробач, сторона, мати сира земля! Ось тобі крупинок на кашу, от і тобі, кумохі! ». Після цього кланяються на всі чотири сторони і вірять в швидке одужання.
  7. Якщо в цей день знайти стару шкуру, скинуту змією (кожушок), то її, за прикметою, потрібно завжди носити з собою — це гарантує захист від важких хвороб
  8. Якщо покласти в узголів’я ліжка до хворої людини послід (дитяче місце), то можна розраховувати на швидке одужання. Також для цих цілей людини10 березня клали на ведмежу шкуру і обкурювали всю кімнату смолою. Молилися Тарасу, давали хворому випити святої води
  9. Не можна дивитися у вікно 10 березня — можна кумохі підчепити
  10. Двері 10 березня несподівано з петель зірвалася — це віщує біду для сім’ї
  11. Якщо 10 березня капусту і помідори висадити, то це обіцяє хороший врожай
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