Слов’яни вірили, що саме 10 березня необхідно молитися Тарасу Бессон, який допомагає позбавитися від лихоманки (кумохі). Ця хвороба уявлялася у вигляді злої баби, яка була вночі в хати і проникала в сплячих людей. Тому, намагалися 10 березня не лягати спати в денний час.
У православній церкві 10 березня вшановується пам’ять священнослужителя Тарасія, який також відомий як архієпископ Константинопольський. Він прославився своїми добрими справами, виступав як захисник слабких і знедолених, займався спорудженням численних притулків та лікарень.
Народні прикмети на 10 березня
- Якщо у місяці роги круті, то чекали морозів найближчим часом
- Якщо на Тарасія, 10 березня, випадає сніг, то перед Великоднем тиждень буде дощовою і холодною
- Чути каркання ворон — прикмета того, що літо буде непогожим, з великою кількістю дощів
- Якщо граки в’ють гнізда на деревах — можна розраховувати на встановлення стабільно теплої погоди
- Вдень 10 березня спати не можна — кумохі (лихоманка) прийде
- Якщо раптом людина відчуває наближення лихоманки, потрібно, не встаючи з ліжка, обсипати простір навколо себе ячної крупою і вимовити: «Пробач, сторона, мати сира земля! Ось тобі крупинок на кашу, от і тобі, кумохі! ». Після цього кланяються на всі чотири сторони і вірять в швидке одужання.
- Якщо в цей день знайти стару шкуру, скинуту змією (кожушок), то її, за прикметою, потрібно завжди носити з собою — це гарантує захист від важких хвороб
- Якщо покласти в узголів’я ліжка до хворої людини послід (дитяче місце), то можна розраховувати на швидке одужання. Також для цих цілей людини10 березня клали на ведмежу шкуру і обкурювали всю кімнату смолою. Молилися Тарасу, давали хворому випити святої води
- Не можна дивитися у вікно 10 березня — можна кумохі підчепити
- Двері 10 березня несподівано з петель зірвалася — це віщує біду для сім’ї
- Якщо 10 березня капусту і помідори висадити, то це обіцяє хороший врожай