ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 10 БЕРЕЗНЯ 10.03.2019 Варто знати Комментариев нет 1535 — іспанські мореплавці відкрили Галапагоські острови.1801 — у Британії розпочато перший перепис населення.1813 — у Німеччині засновано військовий орден «Залізний Хрест».1830 — початок боротьби горців Дагестану й Чечні за незалежність.1862 — у США увійшли в обіг перші паперові гроші.1865 — у Перемишлі під час першого на Західній Україні шевченківського концерту відбулося перше публічне виконання Гімну України «Ще не вмерла України…» на слова Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького.1876 — Александер Ґрехем Белл зробив перший успішний телефонний дзвінок. Першою фразою була: Mr. Watson, come here, I want to see you («Містере Ватсон, зайдіть, я хочу вас бачити»).1878 — у Женеві випущене кишенькове видання «Кобзаря» Тараса Шевченка.1893 — Берег Слонової Кістки став французькою колонією.1905 — поразкою Росії закінчилась Мукденська битва, наймасштабніша бойова операція, що відбувалась до Першої світової війни.1906 — у Британії відкрита лінія Бакерлоо (Bakerloo) Лондонського метрополітену.1910 — у Китаї заборонено рабство.1910 — перші нічні польоти здійснив француз Еміль Обрен на моноплані «Блеріо».1919 — українські есери зажадали від уряду України перервати переговори із країнами Антанти й визнати радянську владу.1943 — німецький фельдмаршал Е. фон Роммель прибув у бункер під Вінницею для спроби умовити Гітлера евакуювати німецькі війська з Північної Африки.1976 — полька Крістіна Хойновська розпочала перше жіноче навколосвітнє одиночне плавання.1990 — з’явилася перша в Києві парафія УАПЦ. Завдяки етнологу Лідії Орел для неї надали церкву святого архістратига Михаїла в Музеї народної архітектури та побуту України.1992 — Україна прийнята до Північноатлантичної Ради співробітництва. Початок існування оркестру Почесної варти Президентського полку України. Tweet Pin It Tags:10 березня, 10 марта, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ