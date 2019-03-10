Актуально:

mebellier

ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 10 БЕРЕЗНЯ

10.03.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1535 — іспанські мореплавці відкрили Галапагоські острови.
  • 1801 — у Британії розпочато перший перепис населення.
  • 1813 — у Німеччині засновано військовий орден «Залізний Хрест».
  • 1830 — початок боротьби горців Дагестану й Чечні за незалежність.
  • 1862 — у США увійшли в обіг перші паперові гроші.
  • 1865 — у Перемишлі під час першого на Західній Україні шевченківського концерту відбулося перше публічне виконання Гімну України «Ще не вмерла України…» на слова Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького.
  • 1876 — Александер Ґрехем Белл зробив перший успішний телефонний дзвінок. Першою фразою була: Mr. Watson, come here, I want to see you («Містере Ватсон, зайдіть, я хочу вас бачити»).
  • 1878 — у Женеві випущене кишенькове видання «Кобзаря» Тараса Шевченка.
  • 1893 — Берег Слонової Кістки став французькою колонією.
  • 1905 — поразкою Росії закінчилась Мукденська битва, наймасштабніша бойова операція, що відбувалась до Першої світової війни.
  • 1906 — у Британії відкрита лінія Бакерлоо (Bakerloo) Лондонського метрополітену.
  • 1910 — у Китаї заборонено рабство.
  • 1910 — перші нічні польоти здійснив француз Еміль Обрен на моноплані «Блеріо».
  • 1919 — українські есери зажадали від уряду України перервати переговори із країнами Антанти й визнати радянську владу.
  • 1943 — німецький фельдмаршал Е. фон Роммель прибув у бункер під Вінницею для спроби умовити Гітлера евакуювати німецькі війська з Північної Африки.
  • 1976 — полька Крістіна Хойновська розпочала перше жіноче навколосвітнє одиночне плавання.
  • 1990 — з’явилася перша в Києві парафія УАПЦ. Завдяки етнологу Лідії Орел для неї надали церкву святого архістратига Михаїла в Музеї народної архітектури та побуту України.
  • 1992 — Україна прийнята до Північноатлантичної Ради співробітництва. Початок існування оркестру Почесної варти Президентського полку України.
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"