9 БЕРЕЗНЯ – ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Сьогодні день народження Тараса Шевченка, українського поета, художника, мислителя. Народився Тарас Шевченко в селі Моринці, що на Черкащині в сім`ї кріпаків поміщика Енгельгардта. Дуже рано хлопець залишився круглою сиротою.
Подальша доля малого Шевченка — аж до викупу його з кріпацтва — була пов`язана з долею Енгельгардта, з Петербургом. Тут Шевченко познайомився з учнем Академії мистецтв Іваном Сошенком, з поетом Євгеном Гребінкою, а згодом і з Карлом Брюлловим і Василем Жуковським, які відіграли в житті Шевченка надзвичайну роль, — у 1838 році викупили його з кріпацтва.
Того ж року Шевченка зарахували учнем Академії мистецтв. Навчався він під керівництвом Карла Брюллова. А вже 18 квітня 1840 року з`явилася перша збірка поезій – «Кобзар» — подія величезного значення не тільки в історії української літератури, а й у самосвідомості українського народу.
Нині Шевченків «Кобзар» для українців те саме, що й Біблія. Його загортали у вишитий рушник і зберігали біля образів як святиню. По ньому український селянин, водячи зашкарублим, покрученим від важкої праці пальцем, вчився читати. Вуста старанно шепотіли заповітні прості рядки, а розум осявала істина – «Борітеся – поборете!» Його вчили напам’ять.