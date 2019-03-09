50 НЕТВЕРЕЗИХ ВОДІЇВ: ПОЛІЦІЯ ПОКРОВСЬКА БОРЕТЬСЯ З АВАРІЙНІСТЮ НА ДОРОГАХ

Під час профілактичного відпрацювання, яке з 28 лютого розпочалось на території обслуговування Покровського відділу поліції, правоохоронці особливу увагу приділили профілактиці аварійності на дорогах та виявленню водіїв, які порушують правила дорожнього руху.
Так, з початку спецзаходів співробітники груп реагування патрульної поліції склали 659 адміністративних протоколів відносно водіїв, які порушили Правила дорожнього руху, а саме: порушили правила обгону; проігнорували вимоги дорожніх знаків; проїхали пішохідні переходи в момент, коли на ньому вже перебували пішоходи; порушили правила зупинки та вимоги дорожньої розмітки проїзної частини. Серед них — 50 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.
Вони були відсторонені від права керування транспортними засобами та відносно них були складені адміністративні протоколи за ст. 130 КУпАП «Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції».
Також правоохоронці зробили акцент на перевірку дотримання законодавства перевізниками. Результат добового відпрацювання – 34 адміністративних протоколи та виявлено 3 водіїв, які здійснювали перевезення громадян у нетверезому стані.
«Превентивне відпрацювання, спрямоване на недопущення загибелі та травмування людей, зниження рівня аварійності триває. Звертаюсь до всіх учасників дорожнього руху з проханням дотримуватись Правил дорожнього руху», — зауважив начальник Покровського відділу поліції Юрій Гречишкін.