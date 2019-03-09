Вважалося, що саме 9 березня можна побачити приліт перших лелек і жайворонків. У народі говорили: «На Здобуття пернаті прагнуть до гнізд, діточки до хлебушку, а чоловік до справ і дружині». Селяни знали, що побачити цих птахів — на щастя і удачу на весь рік. 9 березня вже починали готувати шпаківні і розвішувати їх на деревах.
Народні прикмети на 9 березня
- Якщо жайворонки і лелеки вчасно прилітають, чекай рясного врожаю хліба
- В цей день не можна прати, щоб перелітних птахів не відлякати і не відстрочити прихід довгоочікуваної весни
- Птахи в’ють гнізда з Півдня — літо буде прохолодним
- В лісі 9 березня дятел стукає — весна прийде пізно
- Ясний день — прикмета того, що погода на Великдень теж буде хорошим, в квітні буде тепло
- Якщо побачиш лелеку або іній у цей день — це до щастя
- На небі 9 березня видно яскравий місяць зі світлими рогами — вранці чекай морозу
- Птахи повернулися з теплих країв вчасно — чекай доброго врожаю
- Якщо птахи в’ють гнізда з сонячної сторони — клювання на риболовлі не буде. А ось, якщо гнізда розташовуються в тіні — значить, на риболовлю йти можна і потрібно, а літо буде теплим
- Щебечуть синиці 9 березня — скоро встановиться тепла погода
- Багато снігу — Великдень теж буде холодною. Якщо ж сніг розтанув, то в зазначений свято буде тепло і сухо
- Теплий день 9 березня — квітень теж буде теплим
- Якщо рано лягти спати 9 березня, то в будинок може проникнути нечисть, вкрасти дітей або отруїти їжу. Тому, лягали спати після півночі і до ліжка попередньо прив’язували будяк або образ. Також захищали себе від нечистої сили, намалювавши хрест на дверях або на вікні. Вважалося, що слід покласти наточенный сокира біля порогу — це, за прикметами, теж захистить від злих духів.
- Якщо болить голова 9 березня, варто помолитися Іоанну
- Також Іван Хреститель в цей день протегує бджолярам і землеробам
- Спати вдень не можна — лихоманка настане
- Сніг на дахах лежить — Пасха буде сніжною