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ПРИКМЕТИ НА 9 БЕРЕЗНЯ

09.03.2019 Цікаво знати Комментариев нет

Вважалося, що саме 9 березня можна побачити приліт перших лелек і жайворонків. У народі говорили: «На Здобуття пернаті прагнуть до гнізд, діточки до хлебушку, а чоловік до справ і дружині». Селяни знали, що побачити цих птахів — на щастя і удачу на весь рік. 9 березня вже починали готувати шпаківні і розвішувати їх на деревах.

Народні прикмети на 9 березня

  1. Якщо жайворонки і лелеки вчасно прилітають, чекай рясного врожаю хліба
  2. В цей день не можна прати, щоб перелітних птахів не відлякати і не відстрочити прихід довгоочікуваної весни
  3. Птахи в’ють гнізда з Півдня — літо буде прохолодним
  4. В лісі 9 березня дятел стукає — весна прийде пізно
  5. Ясний день — прикмета того, що погода на Великдень теж буде хорошим, в квітні буде тепло
  6. Якщо побачиш лелеку або іній у цей день — це до щастя
  7. На небі 9 березня видно яскравий місяць зі світлими рогами — вранці чекай морозу
  8. Птахи повернулися з теплих країв вчасно — чекай доброго врожаю
  9. Якщо птахи в’ють гнізда з сонячної сторони — клювання на риболовлі не буде. А ось, якщо гнізда розташовуються в тіні — значить, на риболовлю йти можна і потрібно, а літо буде теплим
  10. Щебечуть синиці 9 березня — скоро встановиться тепла погода
  11. Багато снігу — Великдень теж буде холодною. Якщо ж сніг розтанув, то в зазначений свято буде тепло і сухо
  12. Теплий день 9 березня — квітень теж буде теплим
  13. Якщо рано лягти спати 9 березня, то в будинок може проникнути нечисть, вкрасти дітей або отруїти їжу. Тому, лягали спати після півночі і до ліжка попередньо прив’язували будяк або образ. Також захищали себе від нечистої сили, намалювавши хрест на дверях або на вікні. Вважалося, що слід покласти наточенный сокира біля порогу — це, за прикметами, теж захистить від злих духів.
  14. Якщо болить голова 9 березня, варто помолитися Іоанну
  15. Також Іван Хреститель в цей день протегує бджолярам і землеробам
  16. Спати вдень не можна — лихоманка настане
  17. Сніг на дахах лежить — Пасха буде сніжною
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