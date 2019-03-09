ГОРОСКОП НА 9 БЕРЕЗНЯ

Овен
Сьогодні краще провести день з близькими. Не витрачайте час на непотрібних людей.
Телець
Проведіть сьогодні день в тиші, зробіть навколо себе спокійну обстановку та відпочиньте.
Близнюки
Сьогодні прекрасний день для активностей. Виберіться в спортзал, басейн чи на природу.
Раки
Спробуйте себе сьогодні у новому занятті. Займіться творчістю, чи спробуйте щось змайструвати.
Лев
Не перевтомлюйтеся сьогодні. Зробіть паузу і просто подивіться якийсь приємний фільм.
Діва
Проведіть день з коханою людиною. Займіться якоюсь спільною справою – це вас зблизить.
Терези
Вирушіть сьогодні в похід, чи відвідайте якийсь музей. Вам підуть на користь нові враження.
Скорпіон
Чудовий день щоб завершити усі справи, які не давали спокою весь час.
Стрілець
Зберіться сьогодні на посиденьки з друзями. Вам потрібно розгрузити голову від думок..
Козеріг
Бережіть своє здоров’я. Не перевантажуйте організм важкою їжею та стресом – відпочиньте сьогодні.
Водолій
Приділіть сьогодні увагу вашій родині. Зробіть спільний вечір, чи разом сходіть в кіно
Риби
Не перевантажуйте себе хатньою роботою. Відпочиньте сьогодні.