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ГОРОСКОП НА 9 БЕРЕЗНЯ

09.03.2019 Гороскоп Комментариев нет

Овен

Сьогодні краще провести день з близькими. Не витрачайте час на непотрібних людей.

Телець

Проведіть сьогодні день в тиші, зробіть навколо себе спокійну обстановку та відпочиньте.

Близнюки 

Сьогодні прекрасний день для активностей. Виберіться в спортзал, басейн чи на природу.

Раки

Спробуйте себе сьогодні у новому занятті. Займіться творчістю, чи спробуйте щось змайструвати.

Лев

Не перевтомлюйтеся сьогодні. Зробіть паузу і просто подивіться якийсь приємний фільм.

Діва

Проведіть день з коханою людиною. Займіться якоюсь спільною справою – це вас зблизить.

Терези

Вирушіть сьогодні в похід, чи відвідайте якийсь музей. Вам підуть на користь нові враження.

Скорпіон

Чудовий день щоб завершити усі справи, які не давали спокою весь час.

Стрілець

Зберіться сьогодні на посиденьки з друзями. Вам потрібно розгрузити голову від думок..

Козеріг

Бережіть своє здоров’я. Не перевантажуйте організм важкою їжею та стресом – відпочиньте сьогодні.

Водолій

Приділіть сьогодні увагу вашій родині. Зробіть спільний вечір, чи разом сходіть в кіно

Риби

Не перевантажуйте себе хатньою роботою. Відпочиньте сьогодні.

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