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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 9 БЕРЕЗНЯ

09.03.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1497 — Миколай Коперник здійснив перші астрономічні спостереження.
  • 1796 — у Парижі Наполеон I Бонапарт одружився з Жозефіною Богарне, уродженою Таше де ла Пажері (розлучилися 1809 року).
  • 1822 — американець Чарльз Ґрехем отримав патент на штучні зуби.
  • 1930 — у Харківському оперному театрі розпочався судовий процес Спілки визволення України (СВУ).
  • 1932 — в окупованій японськими військами Манчжурії створено маріонеткову державу Маньчжоу-Го.
  • 1934 — у Києві засноване видавництво «Веселка».
  • 1940 — грецькі війська зупинили італійський наступ з території Албанії
  • 1945 — американська авіація розпочала одне з найбільших бомбардувань Токіо.
  • 1957 — президент США Двайт Ейзенгавер обнародував програмну заяву про надання американської військової та економічної допомоги країнам Близького Сходу у разі комуністичної загрози.
  • 1959 — у Нью-Йорку на торговельному ярмарку уперше продемонстрували ляльку Барбі. Лише першого року продажі сягли 350 тисяч.
  • 1987 — ірландський гурт «U2» випустив свій найвідоміший альбом «The Joshua Tree». Його CD-версія стала першим CD, проданим тиражем понад мільйон примірників.
  • 2001 — у Києві неподалік будівлі Адміністрації Президента сталася сутичка учасників акції «Україна без Кучми» з міліцейським загоном спецпризначення. Після цього акція УБК пішла на спад.
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