ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 9 БЕРЕЗНЯ 09.03.2019 Варто знати Комментариев нет 1497 — Миколай Коперник здійснив перші астрономічні спостереження.1796 — у Парижі Наполеон I Бонапарт одружився з Жозефіною Богарне, уродженою Таше де ла Пажері (розлучилися 1809 року).1822 — американець Чарльз Ґрехем отримав патент на штучні зуби.1930 — у Харківському оперному театрі розпочався судовий процес Спілки визволення України (СВУ).1932 — в окупованій японськими військами Манчжурії створено маріонеткову державу Маньчжоу-Го.1934 — у Києві засноване видавництво «Веселка».1940 — грецькі війська зупинили італійський наступ з території Албанії1945 — американська авіація розпочала одне з найбільших бомбардувань Токіо.1957 — президент США Двайт Ейзенгавер обнародував програмну заяву про надання американської військової та економічної допомоги країнам Близького Сходу у разі комуністичної загрози.1959 — у Нью-Йорку на торговельному ярмарку уперше продемонстрували ляльку Барбі. Лише першого року продажі сягли 350 тисяч.1987 — ірландський гурт «U2» випустив свій найвідоміший альбом «The Joshua Tree». Його CD-версія стала першим CD, проданим тиражем понад мільйон примірників.2001 — у Києві неподалік будівлі Адміністрації Президента сталася сутичка учасників акції «Україна без Кучми» з міліцейським загоном спецпризначення. Після цього акція УБК пішла на спад. Tweet Pin It Tags:9 березня, 9 марта, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ