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ПРИКМЕТИ НА 8 БЕРЕЗНЯ

08.03.2019 Варто знати Комментариев нет

Народні прикмети на 8 березня — день Лазаря, Афанасія, Полікарпа. На Полікарпа, 8 березня, часто траплялися заметілі і морози. Говорили, що зима на час повертається у свої володіння.

8 березня також відзначають Міжнародний жіночий день, в який представниці прекрасної половини людства отримують привітання та подарунки від чоловіків. А ось, у старовину день 8 березня називали «Кислими дівками». Вважалося, згідно з прикметами, якщо до цієї дати дівчина не вийшла заміж, то вона ще довго пробуде в батьківському домі.

Народні прикмети на 8 березня

  1. Швидкі і високі хмари віщують гарну погоду
  2. Густий туман8 березня — літо буде непогожим
  3. Сороки в ліс полетіли — скоро настане тепло
  4. Крик тетерева чується — прикмета того, що весна прийде зовсім скоро
  5. Горобці в’ють гнізда, а сороки летять в ліс — скоро встановиться тепло, і холоди більше не прийдуть.
  6. Якщо 8 березня кинути в сніг соломинку, можна передбачити погоду. Наприклад, якщо вона провалилася в замет — через місяць сніг розтане
  7. Якщо сороки під дахами сховалися — чекай холодів і снігопадів
  8. Сорока на даху будинку скаче 8 березня — у будинку буде покійник
  9. Голосно скрекочуть сороки — чекай новин або приїзду гостей
  10. Кінь 8 березня лежить на землі — буде хуртовина
  11. Якщо у цей день дівчина причарує вподобаного хлопця, то він відповість їй взаємністю
  12. Прилетіли птахи — скоро буде багато хліба
  13. В’ють гнізда граки з сонячної сторони — літо буде холодним і непогожим
  14. Дергач рано 8 березня закричав — коні будуть хворіти. Крик перепела сповіщає про те, що коні будуть задоволеними і ситими
  15. Стук дятла чується — весна прийде нескоро
  16. Голосно співають синиць — незабаром встановиться тепла погода
  17. Якщо хтось таємно подарував жінці квіти, то така жінка незабаром закохається, і любов буде взаємною
  18. Не можна відзначати 8 березня в компанії жінок, якщо дівчина не заміжня — довго в дівках проходить
  19. Кричить зяблик 8 березня — будуть заморозки
  20. Павук в цей день плете павутину — у сім’ї буде щастя. Знімати таку павутину до Великодня не можна
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