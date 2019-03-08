Народні прикмети на 8 березня — день Лазаря, Афанасія, Полікарпа. На Полікарпа, 8 березня, часто траплялися заметілі і морози. Говорили, що зима на час повертається у свої володіння.
8 березня також відзначають Міжнародний жіночий день, в який представниці прекрасної половини людства отримують привітання та подарунки від чоловіків. А ось, у старовину день 8 березня називали «Кислими дівками». Вважалося, згідно з прикметами, якщо до цієї дати дівчина не вийшла заміж, то вона ще довго пробуде в батьківському домі.
Народні прикмети на 8 березня
- Швидкі і високі хмари віщують гарну погоду
- Густий туман8 березня — літо буде непогожим
- Сороки в ліс полетіли — скоро настане тепло
- Крик тетерева чується — прикмета того, що весна прийде зовсім скоро
- Горобці в’ють гнізда, а сороки летять в ліс — скоро встановиться тепло, і холоди більше не прийдуть.
- Якщо 8 березня кинути в сніг соломинку, можна передбачити погоду. Наприклад, якщо вона провалилася в замет — через місяць сніг розтане
- Якщо сороки під дахами сховалися — чекай холодів і снігопадів
- Сорока на даху будинку скаче 8 березня — у будинку буде покійник
- Голосно скрекочуть сороки — чекай новин або приїзду гостей
- Кінь 8 березня лежить на землі — буде хуртовина
- Якщо у цей день дівчина причарує вподобаного хлопця, то він відповість їй взаємністю
- Прилетіли птахи — скоро буде багато хліба
- В’ють гнізда граки з сонячної сторони — літо буде холодним і непогожим
- Дергач рано 8 березня закричав — коні будуть хворіти. Крик перепела сповіщає про те, що коні будуть задоволеними і ситими
- Стук дятла чується — весна прийде нескоро
- Голосно співають синиць — незабаром встановиться тепла погода
- Якщо хтось таємно подарував жінці квіти, то така жінка незабаром закохається, і любов буде взаємною
- Не можна відзначати 8 березня в компанії жінок, якщо дівчина не заміжня — довго в дівках проходить
- Кричить зяблик 8 березня — будуть заморозки
- Павук в цей день плете павутину — у сім’ї буде щастя. Знімати таку павутину до Великодня не можна