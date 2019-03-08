ГОРОСКОП НА 8 БЕРЕЗНЯ

Овен (21 березня – 20 квітня)
Фінансова сторона життя народжених під знаком Овна сьогодні може зазнати суттєвих змін – як у позитивну, так і в негативну сторону. Довірливість у питаннях грошей сьогодні буде зайвою – постарайтеся думати раціонально, щоб не стати жертвою чужих махінацій.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Тельцям варто сьогодні більше часу приділити пізнанню нового. Візьміться за навчання. Навіть, якщо ви вже не студент, дізнатися що-небудь нове вам не завадить. Добре вдаватимуться і справи з фінансами, наведенням ладу в домі та на роботі. При неприємних відчуттях у тілі варто звернутися до лікаря та переглянути свій раціон і режим дня.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Внутрішні діалоги – це справді дуже важлива частина нашої сутності і зараз вона вам неабияк може пригодитися. У розмові з собою ви можете зрозуміти справжні свої помисли та бажання і віднайти таку
бажану гармонію.
Рак (22 червня – 22 липня)
Сьогодні у спілкуванні у Раків можуть виникати непорозуміння. Щоб бути зрозумілим та почутим
доведеться прикласти трохи більше зусиль, аніж зазвичай. Проте родинні розмови протікатимуть без зайвих
проблем. Можете сміливо влаштовувати маленьку затишну сімейну прогулянку чи вечерю, або просто
подзвонити рідним і друзям – вони потребують вашої підтримки.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Левам сьогодні може дістатися на горіхи за чужі промахи і помилки. Що не дивно, адже у цей період на вас може звалитися відповідальність не тільки за себе, але і за майбутнє колективу, до якого ви належите. Продовжуйте вірити в себе та свої ідеї, так вам буде простіше не порушити дані собі обіцянки і дійти до цілі.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Вміння Дів бути хорошим другом та репутація людини, якій можна довіряти, може знадобитися сьогодні відносно близькій вам людині. Не баріться з допомогою! Ви також отримаєте від цього вигоду, щонайменше ментальну.
За вдалих обставин, у цей день вам може випасти можливість змінити своє життя на краще.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Спробуйте зосередитись на своїх проблемах та невиконаних завданнях, які зібрались останнім часом. Без вагань занурюйтеся в роботу з головою – її добротне виконання принесе плоди уже зовсім скоро. За можливості приділіть трохи часу рідним. Така дрібничка, як спільна вечеря чи коротка прогулянка можуть укріпити ваші стосунки.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
День подарує вам хороші емоції. Ви будете перебувати в прекрасному настрої, завдяки чому все заплановане буде виходити практично з першого разу. Не забувайте про своє здоров’я. У шаленому темпі життя ви можете дуже легко підчепити вірусне захворювання.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Бажано присвятити цей день відпочинку, працювати можна лише над власним духом чи тілом. Зараз вдалий час для прощання з поганими звичками, саморозвитку та самовдосконалення. В особистому житті вам потрібно більше прислухатися до свого партнера.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Висока вірогідність відміни запланованих зустрічей без особливих причин. Не виключено, що саме сьогодні ви отримаєте довгоочікувану звістку. Варто бути уважними з фінансами. Високі шанси потрапити під вплив власних ілюзій. Самообман навряд чи матиме добрі наслідки, а тому віддавайте перевагу найлогічнішому рішенню.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Інтуїція сьогодні допоможе Водоліям у різних сферах життя. Сміливо покладайтеся на власні відчуття у прийнятті рішень. На тих, у кого немає пари, чекають сюрпризи. Імовірно, сьогодні з вами трапиться захоплива історія, яку внукам навряд чи розкажеш! Можете зайнятися складанням плану дій на наступні дні.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Неочікувана ситуація може вибити Вас сьогодні зі звичного ритму – зберігайте спокій, все залагодиться. Якщо не знаєте як діяти, згадайте, що у вас є люди, на яких можна покластися. Серед близьких людей є той, хто точно вас розуміє і зможе допомогти чи хоча б заспокоїти. Прислухайтеся до його порад.