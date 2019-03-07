У ДОНЕЦЬКІЙ ОДА ЗУСТРІЛИСЬ З ПРЕДСТАВНИКАМИ МІСІЇ ОБСЄ

Вчора, 6 березня, в Донецькій ОДА відбулась зустріч з довгостроковими спостерігачами Місії зі спостереження за президентськими виборами Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ під керівництвом першого заступника голови Донецької облдержадміністрації Євгена Вілінського, заступника голови Донецької ОДА Ігоря Стокоза, керівника апарату Олега Свинаренка, а також за участі керівників структурних підрозділів ОДА.
Під час заходу присутні ознайомилися з місією спостереження за президентськими виборами від ОБСЄ Бюро Демократичних Інститутів та Прав Людини (БДІПЛ), а також питання спільної співпраці облдержадміністрації та офісу ОБСЄ БДІПЛ під час президентських виборів.
Перший заступник голови Донецької облдержадміністрації зазначив, що під час проведення передвиборчої кампанії спостерігається певне пожвавлення політичної активності на території області.
«Фіксується активізація громадсько-політичних сил правого та популістського спрямувань. На зовнішніх носіях та у засобах масової інформації наявна велика кількість політичної реклами, проводиться активна вулична політична агітація. Наразі в Донецькій області близько 487 тис переселенців, більша частина з яких має бажання проголосувати на президентських виборах, тому Донецька обласна державна адміністрація стала ініціатором того, щоб реєстр виборців працював по суботах. Таким чином ВПО отримали можливість змінити місце свого голосування», – підкреслив Євген Вілінський.
Він також додав, що українська влада сприяє в тому, аби переселенці мали змогу безперешкодно перетинати КПВВ, щоб виконати свій громадянський обов’язок та проголосувати на президентських виборах.