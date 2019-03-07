Саме день Маврикія в народі асоціювали з прильотом птахів — ранніх ластівок і шпаків. Слов’яни вірили, що перша ластівка на своїх крилах приносить весну. Говорили, що наМаврікія, 7 березня, мороз скрипить, але вже не заморожує.
В цей день селяни починали вивозити в поля гній, намагалися заорювати його, коли Місяць знаходиться в останній чверті. Люди очікували першого врожаю, оскільки запаси корму і зернових поступово виснажувалися, доводилося навіть іноді забивати худобу. У день 7 березня готували традиційну страву — «чорну юшку». Вона представляла собою суп з м’ясом, яке було зварено в огірковий розсіл з їстівними корінням. Хліба до початку весни практично не залишалося, і доводилося 7 березня харчуватися тим, що є в припасах.
Народні прикмети на 7 березня
- Якщо голуби воркують, а синиці на гнізда сідають — це до краснопогодью (гарній погоді і потеплінню)
- На безхмарному небі 7 березня видно ясне сонце — погода незабаром зміниться
- Світанок світло-рожевий або золотистий — погода буде дуже хорошою
- Туманний день — літо буде вологим
- Хто першим в сім’ї побачив приліт граків, той і буде, за прикметою, найщасливішим.
- Перша ластівка в день 7 березня — рік буде щасливим
- Холодна погода в день 7 березня — літо теж буде дуже дощовим. Аналогічна погода очікується, якщо буде туман
- Заспівав жайворонок — чекай весни
- Ялини і сосни шумлять — потепління настане зовсім скоро
- Якщо жінка 7 березня побачила першу ластівку, їй треба вмитися молоком, щоб зберегти молодість і красу
- Якщо дата випадає на повний місяць, не можна посипати городи і поля гноєм, бо бур’янів буде багато
- Посадити капусту в цей день — до багатого врожаю. Вважалося, що в цьому випадку гусениць не буде.
- Якщо взяти 7 березня потайки жменю землі з-під чужої сохи, а потім розсипати її в будинку, то можна запобігти появі клопів
- Сніг іде, хуртовина розігралася — прикмета того, що попереду холодні дні
- Хмари висять високо — чекай дощу зі снігом
- Гладкий сніг обіцяє неврожайний рік, а пухкий, навпаки, сповіщає про багатий врожай
- Граки в’ють гнізда — весна теплою буде
- Якщо розориш гніздо ластівки — це великий гріх. Якщо зробиш це 7 березня — особа плямами покриється