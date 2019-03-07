НА ОДНІЙ З ШАХТ ДОБРОПІЛЛЯ СТАВСЯ ОБВАЛ ПОРОДИ: ПОСТРАЖДАВ ОДИН ГІРНИК

Сьогодні, 7 березня, о 02:20 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у Добропільському районі на Донеччині на шахті «Новодонецька» стався обвал породи покрівлі.
Подія сталася на горизонті 548 м, на дільниці 3 північної лави. На момент аварії в шахті перебували 160 гірників, у тому числі на аварійній ділянці – 16. В результаті обвалу постраждав один гірник. Чоловіка було госпіталізовано до ЛІЛ м. Добропілля у важкому стані.
Виробничий процес шахти продовжується, роботи на аварійній ділянці призупинено до з’ясування обставин. Гірники були підняті на поверхню.
До проведення аварійно-рятувальних робіт залучалось 2 відділення 10 ВГРЗ у складі 10 чоловік та 1 співробітник медичної служби. Від Головного управління сили та засоби не залучались.