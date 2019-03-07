МЕШКАНЦЮ УКРАЇНСЬКА ЗАГРОЖУЄ ДО 7 РОКІВ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЗА ЗБЕРІГАННЯ БОЄПРИПАСІВ

20-річний чоловік з Українська, знайшовши боєприпаси, не поспішив здати їх до поліції, а залишив собі «про всяк випадок». Тепер відносно правопорушника відкрито кримінальне провадження і йому загрожує позбавлення волі.
Оперативниками Селидівського відділення поліції була отримана інформація про те мешканець м.Українськ зберігає, без передбаченого законом дозволу, боєприпаси.
Отримавши відповідну ухвалу суду на проведення обшуку домоволодіння, правоохоронці відправилися за вказаною адресою. Під час обшуку в одній і з кімнат оселі за шафою був виявлений поліетиленовий пакет, в середині якого знаходились набої до автоматичної зброї калібру 5,45 мм у кількості 30 штук.
20-річний чоловік пояснив, що виявлені боєприпаси він знайшов та залишив собі «про всяк випадок».
Виявлені набої вилучені та направлені на експертизу.
Відносно правопорушника відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Правоохоронці нагадують, що кожен, хто має в себе зброю без відповідного дозволу, може принести її до поліції аби уникнути відповідальності, яка передбачена чинним законодавством.