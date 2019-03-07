ВИПУСКНИКИ ШКІЛ БУДУТЬ ОТРИМУВАТИ СВІДОЦТВА ЗАМІСТЬ АТЕСТАТІВ

Відтепер випускники шкіл отримуватимуть свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти замість атестатів.
Про це повідомили на сайті МОН.
Також після закінчення 4 класу учні отримуватимуть свідоцтво про здобуття початкової освіти, а після 9 – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти.
“Є ціннісні речі, які також потрібно враховувати. Ще з радянських часів ми маємо атестат про повну загальну середню освіту, такого ж зразка документ діє в РФ, але в усіх цивілізованих країнах світу ця практика не поширена. Також документи мають бути доступними. У нас щороку зростає кількість дітей з особливими освітніми потребами у школах. Отримуючи свій документ про освіту, вони мають право розуміти, що там написано“, – пояснила міністерка освіти і науки Лілія Гриневич.
Щоб документи стали доступними для людей з порушенням зору, свідоцтва виготовлятимуть з використанням шрифту Брайля.
Окрім того, усі свідоцтва планують занести в єдину державну базу (ЄДЕБО). Це має полегшити відновлення втрачених документів.