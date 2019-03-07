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ВИПУСКНИКИ ШКІЛ БУДУТЬ ОТРИМУВАТИ СВІДОЦТВА ЗАМІСТЬ АТЕСТАТІВ

07.03.2019 Новини Комментариев нет

Відтепер випускники шкіл отримуватимуть свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти замість атестатів.

Про це повідомили на сайті МОН.

Також після закінчення 4 класу учні отримуватимуть свідоцтво про здобуття початкової освіти, а після 9 – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти.

Є ціннісні речі, які також потрібно враховувати. Ще з радянських часів ми маємо атестат про повну загальну середню освіту, такого ж зразка документ діє в РФ, але в усіх цивілізованих країнах світу ця практика не поширена. Також документи мають бути доступними. У нас щороку зростає кількість дітей з особливими освітніми потребами у школах. Отримуючи свій документ про освіту, вони мають право розуміти, що там написано“, – пояснила міністерка освіти і науки Лілія Гриневич.

Щоб документи стали доступними для людей з порушенням зору, свідоцтва виготовлятимуть з використанням шрифту Брайля.

Окрім того, усі свідоцтва планують занести в єдину державну базу (ЄДЕБО). Це має полегшити відновлення втрачених документів.

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