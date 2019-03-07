ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 7 БЕРЕЗНЯ 07.03.2019 Варто знати Комментариев нет 1573 — Іван Федоров заснував у Львові першу в Україні друкарню, про існування якої точно відомо історикам.1788 — Велика кіотська пожежа в Японії, найбільша в історії Кіото.1866 — в Японії укладено союз Сацуми і Тьосю з метою повалення сьоґунату Едо.1876 — 29-річний американський винахідник Александер Грем Белл отримав патент на телефон. Його право на цей винахід неодноразово оскаржувались іншими винахідниками, проте судові рішення неодмінно виносились на користь Белла.1933 — в американському місті Атлантик-Сіті Чарльз Дарроу придумав популярну й нині гру «Монополія».1941 — для підтримки грецької армії у бойових діях проти Італії прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль направив до Греції 58 тисяч британських і австралійських військових, раніше дислокованих у Єгипті. Наступ Італії вдалось відбити, однак британсько-австралійські і грецькі війська зазнали нищівної поразки, коли у квітні на Грецію почала наступ німецька армія.1987 — перемігши за очками у 12-раундовому двобої Джеймса Сміта, «залізний» Майк Тайсон став чемпіоном за версією WBA.1992 — зіграні перші матчі першого футбольного чемпіонату України.1992 — після повалення президента Звіада Гамсахурдіа у Тбілісі оголошено про створення нового органу влади, Державної ради, головою якої став колишній глава Компартії Грузії Едуард Шеварнадзе1994 — Верховний суд США прийняв рішення, за яким пародії на оригінальні роботи не є порушеннями авторських прав і не потребують отримання ліцензій чи дозволів від власників таких прав1997 — вчені Единбурга перші у світі вивели клоновану вівцю Доллі2010 — відбулася 82-га церемонія вручення премії «Оскар» за заслуги в галузі кінематографа за 2009 рік у театрі Кодак у Лос-Анджелесі. Tweet Pin It Tags:7 березня, 7 марта, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ