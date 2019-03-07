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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 7 БЕРЕЗНЯ

07.03.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1573 — Іван Федоров заснував у Львові першу в Україні друкарню, про існування якої точно відомо історикам.
  • 1788 — Велика кіотська пожежа в Японії, найбільша в історії Кіото.
  • 1866 — в Японії укладено союз Сацуми і Тьосю з метою повалення сьоґунату Едо.
  • 1876 — 29-річний американський винахідник Александер Грем Белл отримав патент на телефон. Його право на цей винахід неодноразово оскаржувались іншими винахідниками, проте судові рішення неодмінно виносились на користь Белла.
  • 1933 — в американському місті Атлантик-Сіті Чарльз Дарроу придумав популярну й нині гру «Монополія».
  • 1941 — для підтримки грецької армії у бойових діях проти Італії прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль направив до Греції 58 тисяч британських і австралійських військових, раніше дислокованих у Єгипті. Наступ Італії вдалось відбити, однак британсько-австралійські і грецькі війська зазнали нищівної поразки, коли у квітні на Грецію почала наступ німецька армія.
  • 1987 — перемігши за очками у 12-раундовому двобої Джеймса Сміта, «залізний» Майк Тайсон став чемпіоном за версією WBA.
  • 1992 — зіграні перші матчі першого футбольного чемпіонату України.
  • 1992 — після повалення президента Звіада Гамсахурдіа у Тбілісі оголошено про створення нового органу влади, Державної ради, головою якої став колишній глава Компартії Грузії Едуард Шеварнадзе
  • 1994 — Верховний суд США прийняв рішення, за яким пародії на оригінальні роботи не є порушеннями авторських прав і не потребують отримання ліцензій чи дозволів від власників таких прав
  • 1997 — вчені Единбурга перші у світі вивели клоновану вівцю Доллі
  • 2010 — відбулася 82-га церемонія вручення премії «Оскар» за заслуги в галузі кінематографа за 2009 рік у театрі Кодак у Лос-Анджелесі.
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