ІМЕНИНИ 6 БЕРЕЗНЯ

Тимофій або Тимотей (дав.-гр. Τιμόθεος — «той, що шанує Бога») — християнське чоловіче ім’я.
Українські народні форми — Тиміш, Тимко. Зменшені форми — Тиміш, Тимко, Тимонько, Тимочко, Тимцьо, Тимось, Тимусь, Тимуха, Тимошко.
Юрій /Юрко/ — чоловіче ім’я грецького походження, особливо поширене серед українців, білорусів та росіян, грузин. Ім’я прямий відповідник грецькому Георгій (грец. Γεωργός), та означає землероб.
Захарій — християнське чоловіче ім’я. Канонічна форма — Захарія. Походить через грец. Ζαχαριας від івр.זְכַרְיָה, «Зехарія» — «Ягве згадав» (тобто «Божа пам’ять», «той, хто пам’ятає Бога»). Вживається як християнами, так і юдеями, а також мусульманами (у формі араб. زكريا, «Закарійа»).
Іван — поширене українське чоловіче ім’я. Запозичене з єврейської мови за посередництвом грецької та церковнослов’янської. Єврейське ім’я יוֹחָנָן Yôḥanan у буквальному перекладі означає «Ягве милостивий». Давня книжна форма: Іоан(н); похідні форми: Іванко, Івасик, Івашко, Івась, Ясь, Йван. По батькові: Іванович, Іванівна.
Хома — українське ім’я та прізвище, яке походить через старослов’янське посередництво з грец. Θωμάς, у свою чергу, похідного від арамейського תאומא [те-ома] — «близнюк».
Єгор (рос. Его́р, jɪˈɡor) — російське чоловіче особисте ім’я; яке є фонетичним варіантом імені Георгій, що стало самостійним ім’ям. Виникло через неможливість вимови у російській мові початкового м’якого.
Георгій — ім’я грецького походження (дав.-гр. Γεώργιος), в перекладі «землероб», французький синонім «Georges — Жорж».
Остап — українське та південно-російське ім’я. Є народною формою трьох канонічних імен грецького походження — Євстафій, Євстахій і Стахій.