Казали: «Теплому довгоочікуваним віє — старечі кістки гріє», «Почався Тимофій, теплом війнуло від дверей». В давнину саме в цей день вперше старики виходили на подвір’я для того щоб зустрітися та обмінятися останніми новинами, тому що взимку через холоди цього зробити не виходило. Сідали на призьбу і грілися в променях сонця. Саме по Дню Тимофія судили про те, якою буде подальша весна. Якщо в цей день було тепло, значить, і всі три місяці будуть теплими. Казали: «Тимофій Весновій — вісник теплих днів». Вважалося, що саме 6 березня розпочинається сокорух у березах.
Старики також радили молоді 6 березня проводити більше часу на свіжому повітрі, тому що це дозволить зміцнити здоров’я і вберегтися від хвороб. Збиралися галасливими компаніями, розповідали історії, жарти і примовки. Молодь також проводила час 6 березня в роботах по дому.
Народні прикмети на 6 березня
- Дме східний вітер — весна скоро настане. Південний вітер, віщує теплу погоду з дощами, а північний — холоду
- Заметілі і снігопади 6 березня оманливі. Вважається, що навіть у цьому випадку через кілька днів настане довгоочікуване потепління
- Сніг розтанув навколо дерев і залишив пологі краю — скоро буде тепло. Якщо ж краю круті — чекай холодних днів
- Струмки рано потекли — прикмета до того, що сівба теж буде раннім
- Весна швидко наступила — чекай ранню осінь
- Якщо в цей день побачиш зайця-біляка, піде сніг найближчим часом
- Ластівки прилетіли 6 березня — незабаром настануть теплі дні
- Ластівки прилетіли — буде потепління
- Не можна в цей день залишати справи незавершеними
- Не можна випивати — наслідки можуть бути поганими
- У дворі високі кучугури 6 березня — погода буде теплою
- Якщо купити собі нове взуття в цей день, то вона прослужить довго
- Не можна в цей день садити рослини або поливати їх — все одно вони рости не будуть
- Народжені в цей день, за прикметою, стають главою сім’ї, оскільки володіють сильним характером
- Вірили, що в ніч на 6 березня сняться тільки віщі сни, на які варто звернути особливу увагу. Якщо уві сні обрізаєш собі волосся — це обіцяє бідність, заплітати коси — будуть неправдиві чутки. Якщо сниться що ви ловите злочинця — ваша друга половинка вам зраджує. Захворіти уві сні — здоров’я міцним буде