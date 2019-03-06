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ПРИКМЕТИ НА 6 БЕРЕЗНЯ

06.03.2019 Цікаво знати Комментариев нет

Казали: «Теплому довгоочікуваним віє — старечі кістки гріє», «Почався Тимофій, теплом війнуло від дверей». В давнину саме в цей день вперше старики виходили на подвір’я для того щоб зустрітися та обмінятися останніми новинами, тому що взимку через холоди цього зробити не виходило. Сідали на призьбу і грілися в променях сонця. Саме по Дню Тимофія судили про те, якою буде подальша весна. Якщо в цей день було тепло, значить, і всі три місяці будуть теплими. Казали: «Тимофій Весновій — вісник теплих днів». Вважалося, що саме 6 березня розпочинається сокорух у березах.

Старики також радили молоді 6 березня проводити більше часу на свіжому повітрі, тому що це дозволить зміцнити здоров’я і вберегтися від хвороб. Збиралися галасливими компаніями, розповідали історії, жарти і примовки. Молодь також проводила час 6 березня в роботах по дому.

Народні прикмети на 6 березня

  1. Дме східний вітер — весна скоро настане. Південний вітер, віщує теплу погоду з дощами, а північний — холоду
  2. Заметілі і снігопади 6 березня оманливі. Вважається, що навіть у цьому випадку через кілька днів настане довгоочікуване потепління
  3. Сніг розтанув навколо дерев і залишив пологі краю — скоро буде тепло. Якщо ж краю круті — чекай холодних днів
  4. Струмки рано потекли — прикмета до того, що сівба теж буде раннім
  5. Весна швидко наступила — чекай ранню осінь
  6. Якщо в цей день побачиш зайця-біляка, піде сніг найближчим часом
  7. Ластівки прилетіли 6 березня — незабаром настануть теплі дні
  8. Ластівки прилетіли — буде потепління
  9. Не можна в цей день залишати справи незавершеними
  10. Не можна випивати — наслідки можуть бути поганими
  11. У дворі високі кучугури 6 березня — погода буде теплою
  12. Якщо купити собі нове взуття в цей день, то вона прослужить довго
  13. Не можна в цей день садити рослини або поливати їх — все одно вони рости не будуть
  14. Народжені в цей день, за прикметою, стають главою сім’ї, оскільки володіють сильним характером
  15. Вірили, що в ніч на 6 березня сняться тільки віщі сни, на які варто звернути особливу увагу. Якщо уві сні обрізаєш собі волосся — це обіцяє бідність, заплітати коси — будуть неправдиві чутки. Якщо сниться що ви ловите злочинця — ваша друга половинка вам зраджує. Захворіти уві сні — здоров’я міцним буде
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