ПОЛІЦІЯ ДОБРОПІЛЛЯ ПРИПИНИЛА НЕЗАКОННУ ТОРГІВЛЮ СИГАРЕТАМИ НА МІСЦЕВОМУ РИНКУ

Співробітники Добропільського відділення поліції спільно із представниками громадського формування «Патріоти Добропілля» провели ретельну перевірку торгових об’єктів, які реалізують алкоголь та тютюнові вироби. Не обійшлося без складання адміністративного протоколу та вилучення продукції.
Так, в ході відпрацювання торгових точок на ринку в місті Добропілля поліцейські задокументували факт незаконної реалізації тютюнових виробів. Правоохоронці вилучили 120 пачок цигарок без відповідних акцизних марок.
Крім того, жінка здійснювала продаж тютюнових виробів без ліцензії на реалізацію.
Вся продукція була вилучена та направлена на експертизу. А відносно реалізатора правоохоронці склали адміністративний протокол за ч.1 ст.156 «Роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього збору» Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Санкція статті передбачає накладення штрафу від 3400 до 10200 гривень з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.