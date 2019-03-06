ПОКРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ВІДЗВІТУВАВ ПРО СВОЮ РОБОТУ ЗА ОСТАННІ ДВА МІСЯЦІ

Сьогодні, 6 березня, директор Покровського міського центру зайнятості Микола Толмачов провів для представників засобів масової інформації брифінг на тему: «Надання послуг із сприяння зайнятості населення протягом січня-лютого 2019 рік».
На початку заходу Микола Іванович ознайомив присутніх зі станом ринку праці та професійно- кваліфікованим складом зареєстрованих безробітних:
«Станом на 1 березня 2019 року на обліку перебувало 493 безробітних, з яких 169 осіб працевлаштовано».
Центр зайнятості надає роботодавцям широкий спектр послуг щодо відбору персоналу, Микола Толмачов наголосив на організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, на яких безробітні особи мають можливість ознайомитись з умовами роботи на місцях підприємства та отримати додатковий дохід.
Протягом січня-лютого 2019 року участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру прийняли 96 осіб.
За направленням центру зайнятості в 2019 році навчалося 64 безробітних, з них три безробітних належать до категорії внутрішньо переміщених осіб. Усі безробітні навчалися під заявку роботодавців та були працевлаштовані.
Нагадали й що з 1 січня 2019 року збільшився розмір мінімальної заробітної плати та наразі становить
4173 грн, збільшився розмір мінімальної допомоги по безробіттю – 610 грн, мінімальна допомога
по безробіттю для застрахованої особи — 1630 грн, максимальна допомога по безробіттю – 7684
грн, прожитковий мінімум для працездатної особи — 1921 грн.
Також, присутніх було проінформовано про можливість отримання ваучера для навчання, шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності, вартість якого у 2019 році складає 19210 грн.