КРАСНОАРМІЙСЬКА ПРОКУРАТУРА ДОМОГЛАСЯ ЗАСУДЖЕННЯ ПІДПРИЄМЦЯ З ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА ПІДРОБКУ ДОКУМЕНТІВ

За якісного підтримання державного обвинувачення Красноармійської місцевої прокуратури жінку-підприємця засудили за підробку документів. Про це журналістам «Капрі» повідомила прес-служба Красноармійської місцевої прокуратури.
Так, в суді доведено провину 45-річної жінки, яка, здійснюючи діяльність з будівельно-монтажних робіт в 2017 році, уклала договір з НВК «Новоєлизаветівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Покровської районної ради.
Договір було укладено на проведення поточних та капітальних ремонтів будівель та споруд, при цьому, підрядник не виконавши умови договору з метою привласнення коштів місцевого бюджету, виділених НВК, не провівши роботи в повному обсязі, підписала акти приймання будівельних робіт, до яких безпідставно внесла відомості про нібито виконані роботи з поточного ремонту та особисто надала цей документ до НВК, в результаті чого завчасно отримала в своє розпорядження бюджетні кошти в сумі 1 мільйон 870 тисяч 281 гривню 76 копійок.
Дії ФОП кваліфіковано за ч.2 ст. 358 (складання приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення) та ч.4 ст. 358 (використання
завідомо підробленого документа) КК України.
27 лютого 2019 року судом жінку було засуджено до покарання у вигляді штрафу у розмірі 150
неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто до 2550 грн.