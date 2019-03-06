В УКРАЇНІ БУДЕ СТВОРЕНО ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ

1 березня 2019 року набув чинності Закон «Про внесення зміни до статті 31 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо Єдиного державного реєстру ветеранів війни».
Цей закон передбачає створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни – єдиної системи, призначеної для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, захисту та знеособлення інформації про ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб та інших осіб, на яких поширюється чинність цього Закону.
Цей реєстр створюється для забезпечення:
1) обліку осіб, визначених частиною першою цієї статті;
2) реалізації особами, визначеними частиною першою цієї статті, пільг та інших соціальних гарантій, передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами;
3) адміністрування потреб осіб, визначених частиною першою цієї статті;
4) координації діяльності органів виконавчої влади та у випадках, передбачених законом, органів місцевого самоврядування з питань соціального захисту осіб, визначених частиною першою цієї статті.
Сукупність відомостей про фізичних осіб (персональних даних), що містяться в Реєстрі, є інформацією з обмеженим доступом. Оброблення таких відомостей здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
Дані Реєстру використовуються з додержанням вимог законів України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних» для забезпечення реалізації особами, визначеними частиною першою цієї статті, пільг та інших соціальних гарантій.
Порядок створення, ведення, доступу до відомостей Реєстру та їх використання, порядок одержання інформації з інших реєстрів та інформаційних баз даних щодо фізичних осіб для внесення відомостей до Реєстру визначаються Кабінетом Міністрів України.