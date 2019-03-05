ІМЕНИНИ 5 БЕРЕЗНЯ

Антон — чоловіче ім’я латинського походження. Походження імені Антон пов’язано з римським родовим ім’ям Антоніус. Воно може означати «состязающийся в силі», «протистоїть», «вступає в бій». Деякі дослідники вказують на зв’язок імені Антон з грецьким словом, яке перекладається як «колір», «квітка».
Василь — чоловіче ім’я, яке має давньогрецькі корені. Походження імені Василь пов’язано з грецьким словом «басилиос», що означає «царський», «царствений».
Давид — чоловіче ім’я, що має давньоєврейські коріння. Походження імені Давид пов’язане зі словом на івриті, яке означає «улюбленець», «улюблений».
Денис — значення імені Денис – «посвячений, що належить богу виноробства й веселощів Діоніса». Тому Денис від природи наділений великою життєвою енергією, радістю і силою. Він без праці підніме настрій всім оточуючим його людям.
Лев — чоловіче ім’я, яке має грецькі корені. Походження імені Лев пов’язано з грецьким словом, що означає «лев», «цар звірів». В єврейській мові ім’я Лев має значення «серце».
Лука — ім’я Лука походить від грецького імені Лукас, освіченій від латинського «lux», що означає «світло». За однією з версій, ім’я Лука — це скорочення від імені Лукіан. За іншою версією ім’я Лукіан (Лук’ян) — окреме, хоча і родинне ім’я для Луки, як і імена Лукий (Люций), Лукілліан (Люцілліан). Вони є спорідненими і взаємозамінними один для одного іменами. Ці імена утворені від одного римського когномена Lucillus — похідного від особистого імені Lucius.
Микола — ім’я Микола складається з двох давньогрецьких слів: «nicos» – «переможець, перемога» і «laos» – «народ». Тобто значення імені Микола можна розшифрувати як «переможець народів».