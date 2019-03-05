РЯТУВАЛЬНИКИ ДОБРОПІЛЛЯ РОЗПОВІЛИ ВИХОВАНЦЯМ ДИТЯЧОГО САДОЧКУ ПРО ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ

З метою ознайомлення дітей з правилами пожежної безпеки та доведення до їх свідомості неприпустимості необачного поводження з вогнем, сьогодні, 5 березня, рятувальники 19-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області завітали в гості до малюків одного з дитячих садочків міста Добропілля.
Розпочався захід з бесіди, під час якої рятувальники в доступній формі нагадали дітям про заборону ігор з вогнем, про наслідки нехтування вимогами пожежної безпеки, порядок дій при виникненні надзвичайної ситуації та телефони виклику екстрених служб.
Для закріплення отриманої інформації фахівці ДСНС провели для дошкільнят вікторину «Що потрібно знати про пожежу», під час проведення якої в ігровій формі обговорили з дітлахами такі питання, як «Коли вогонь добрий, а коли перетворюється в лютого ворога», «Навіщо потрібно дотримуватися правил пожежної безпеки», «Що робити, якщо сталася пожежа».
Такі зустрічі для хлопчаків та дівчаток є важливою складовою в процесі навчання основам безпечної поведінки.