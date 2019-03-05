ПОЛІЦЕЙСЬКІ СЕЛИДОВОГО ЗАТРИМАЛИ ЖІНКУ, ЯКА КРАЛА ВУГІЛЛЯ З ВАГОНУ

27-річна жінка наповнювала вугіллям мішки й скидала їх з вагону, саме в цей момент крадійку і виявили правоохоронці. Наразі вугілля вилучено, а відносно правопорушниці відкрито кримінальне провадження.
Під час відпрацювання території обслуговування на залізничній станції Цукуриха, співробітники Селидівського відділення поліції помітили на вантажному вагоні сторонню особу, а неподалік п’ять наповнених вугіллям мішків.
З’ясувалося, що 27-річна місцева мешканка в такий спосіб вирішила «запастись» вугіллям для опалення оселі. Достовірність її слів буде перевірена під час досудового розслідування.
Мішки із вугіллям ( близько 300 кг) вилучені в якості речових доказів, а відносно правопорушниці відкрито кримінальне провадження за ст.185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3-х років.