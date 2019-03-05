Актуально:

mebellier

ПОЛІЦЕЙСЬКІ СЕЛИДОВОГО ЗАТРИМАЛИ ЖІНКУ, ЯКА КРАЛА ВУГІЛЛЯ З ВАГОНУ

05.03.2019 Новини Комментариев нет

27-річна жінка наповнювала вугіллям мішки й скидала їх з вагону, саме в цей момент крадійку і виявили правоохоронці. Наразі вугілля вилучено, а відносно правопорушниці відкрито кримінальне провадження.

Під час відпрацювання території обслуговування на залізничній станції Цукуриха,  співробітники Селидівського відділення поліції помітили на вантажному вагоні  сторонню особу, а неподалік п’ять наповнених вугіллям мішків.

З’ясувалося, що 27-річна місцева мешканка в такий спосіб вирішила «запастись» вугіллям для опалення оселі. Достовірність її слів буде перевірена під час досудового розслідування.

Мішки із вугіллям ( близько 300 кг) вилучені в якості речових доказів, а відносно правопорушниці відкрито кримінальне провадження за ст.185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3-х років.

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"