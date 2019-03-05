МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ДОНЕЧЧИНИ ПОПОВНИЛИСЬ НА 2 МІЛЬЯРДИ ГРИВЕНЬ ЗАВДЯКИ ПОДАТКАМ

За січень-лютий 2019 року місцеві бюджети Донецької області поповнилися на 2 мільярди 5 мільйонів гривень, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 363,6 мільйони гривень, або на 22 %.
Основна частка надходжень до місцевих бюджетів припадає на податок на доходи фізичних осіб (67% від усіх надходжень). За січень-лютий 2019 року зібрано більше 1 мільярду 340 мільйонів гривень цього податку, що перевищує минулорічні показники на 28 %.
Крім того, представники спрощеної системи оподаткування перерахували до бюджету 212 мільйонів гривень (11%), що на 22,4% більше аналогічного періоду минулого року.
Також вагоме місце в наповненні місцевої казни займає плата за землю (8%), надходження якої з початку року становили 159 мільйонів гривень, що майже на 20% перевищує дані минулого року.
Підприємці Покровська та Покровського району поповнили бюджет на 272,6 мільйона гривень, що становлює 13,6% від загальної суми.