КОМАНДУВАЧ ОБ`ЄДНАНИХ СИЛ РОЗПОВІВ ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ДОНБАСУ

Сьогодні, 5 березня, у Краматорську відбулося засідання колегії Донецької обласної державної адміністрації, у якому взяв участь Командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Виступаючи перед присутніми, Командувач розповів про те, як командуванням Об’єднаних сил вирішуються проблемні питання у Донецькій області. Зокрема, генерал-лейтенант Сергій Наєв зупинився на питаннях
відновлення та розбудови зруйнованих під час бойових дій соціальних об’єктів інфраструктури області, надання всебічної допомоги місцевому населенню тощо.
За його словами, від початку року за заявками Донецької ОДА та СЦКК від Об’єднаних сил 38 разів виділялися групи розмінування, що у повному обсязі забезпечили безпеку проведення цілої низки ремонтно-відновлювальних робіт та роботи гуманітарних місій.
Окремо генерал-лейтенант Сергій Наєв зупинився на питаннях гуманітарної допомоги:
«В рамках стратегічної ініціативи Командувача об’єднаних сил «Допомога Схід» у січні поточного року з Франції до Краматорська прибув гуманітарний вантаж медичного призначення на суму понад 2,5 мільйона
гривень, – розповів генерал. – У лютому Донецькій обласній травматологічній лікарні передано ортези для важко хворих на суму мільйон гривень. Всього ж від початку надання допомоги в рамках ініціативи «Допомога Схід» десяти медичним закладам Донеччини та Луганщини передано гуманітарну допомогу медичного призначення на суму понад 5,3 мільйона гривень».
Розповівши про досягнення, Командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв закликав присутніх на засіданні керівників обласної та районних військово-цивільних адміністрацій до подальшої плідної співпраці.