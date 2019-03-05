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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 5 БЕРЕЗНЯ

05.03.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1558 — Франциско Фернандес, медик за освітою, був посланий королем Іспанії Филипом ІІ в Мексику для вивчення рослин та продуктів харчування. Ця дата вважається появою тютюну в Європі;
  • 1792 — революційний уряд Франції закрив університет Сорбонна і всі теологічні факультети в країні;
  • 1836 — Семюель Кольт представляє промисловий зразок револьвера (.34-калібр)
  • 1842 — підрозділ мексиканської армії чисельністю близько 500 вояків окуповує Техас, а потім швидко повертається назад до Ріо Гранде;
  • 1868 — у Великій Британії запатентований степлер;
  • 1904 — Нікола Тесла описує процес формування кульової блискавки
  • 1912 — італійська армія вперше використовує авіацію з військовою метою: здійснена повітряна розвідка позицій за Турецькою Лінією
  • 1933 — Велика Депресія: Президент США Франклін Рузвельт оголошує «банківський вихідний», що зачинив усі банки США, та заморозив усі фінансові операції
  • 1933 — у Німеччині нацисти виграли парламентські вибори з 44 відсотками голосів
  • 1946 — Вінстон Черчилль використав словосполучення «Залізна Завіса» у своїй промові в Фултоні
  • 1970 — вперше виявлено атоми дубнія;
  • 1979 — космічний апарат «Вояджер-1» досягнув Юпітеру;
  • 1982 — Венера 14, радянський супутник прибув на планету Венера
  • 1995 — запрацював веб-сервіс IRC, який діє й досьогодні.
  • 1998 — NASA заявляє, що супутник Clementine на орбіті Місяця виявив достатні поклади води для забезпечення людської колонії на Місяці;
  • 2000 — британські науковці вперше у світі провели успішну операцію з клонування свиней.
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