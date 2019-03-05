ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 5 БЕРЕЗНЯ 05.03.2019 Варто знати Комментариев нет 1558 — Франциско Фернандес, медик за освітою, був посланий королем Іспанії Филипом ІІ в Мексику для вивчення рослин та продуктів харчування. Ця дата вважається появою тютюну в Європі;1792 — революційний уряд Франції закрив університет Сорбонна і всі теологічні факультети в країні;1836 — Семюель Кольт представляє промисловий зразок револьвера (.34-калібр)1842 — підрозділ мексиканської армії чисельністю близько 500 вояків окуповує Техас, а потім швидко повертається назад до Ріо Гранде;1868 — у Великій Британії запатентований степлер;1904 — Нікола Тесла описує процес формування кульової блискавки1912 — італійська армія вперше використовує авіацію з військовою метою: здійснена повітряна розвідка позицій за Турецькою Лінією1933 — Велика Депресія: Президент США Франклін Рузвельт оголошує «банківський вихідний», що зачинив усі банки США, та заморозив усі фінансові операції1933 — у Німеччині нацисти виграли парламентські вибори з 44 відсотками голосів1946 — Вінстон Черчилль використав словосполучення «Залізна Завіса» у своїй промові в Фултоні1970 — вперше виявлено атоми дубнія;1979 — космічний апарат «Вояджер-1» досягнув Юпітеру;1982 — Венера 14, радянський супутник прибув на планету Венера1995 — запрацював веб-сервіс IRC, який діє й досьогодні.1998 — NASA заявляє, що супутник Clementine на орбіті Місяця виявив достатні поклади води для забезпечення людської колонії на Місяці;2000 — британські науковці вперше у світі провели успішну операцію з клонування свиней. Tweet Pin It Tags:5 березня, 5 марта, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ