У ПОКРОВСЬКУ ПРОЙШЛА ВІДКРИТА ПЕРШІСТЬ ДЮСШ З ВОЛЕЙБОЛУ СЕРЕД ДІВЧАТ

Вчора, 3 березня, у Покровську в спортивній залі НВК №1 пройшла відкрита першість Дитячо-юнацької спортивної школи з волейболу серед дівчат 2002-2004, 2005 рр.н. і молодше, присвячена Міжнародному жіночому дню 8 березня.
У змаганнях взяли участь 9 команд.
Ігри розпочалися з урочистого відкриття та поздоровлень від старшого тренера-викладача ДЮСШ з волейболу Миколи Ляшенко всіх дівчаток, та жінок з наступаючим святом.
За підсумками змагань у старшій віковій категорії місця розподілилися наступним чином:
— золото — команда з м. Родинське (тренер Микола Ляшенко);
— срібло — команда з смт. Межова, Дніпропетровська область (тренер Галина Ткаченко);
— бронза — команда з м. Покровськ (тренер Лілія Борисенко).
Молодша вікова група:
— золото — команда дівчат 2005-2006 р.н. з м. Родинське (тренер — Любов Ляшенко);
— срібло — команда Динасового заводу (тренер — Ірина Оберемок);
— бронза — команда дівчат 2007-2008 р.н. з м. Родинське.
Всі команди були нагороджені грамотами та медалями.