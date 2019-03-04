У БІЛОЗЕРСЬКОМУ ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ ПОСТРАЖДАВ ЛІТНІЙ ЧОЛОВІК

Вчора, 3 березня, о 19:32 диспетчер Служби порятунку «101» отримав повідомлення про пожежу, що сталася у приватному будинку на пров. Перемоги у м. Білозерське Добропільського району. За вказаною адресою негайно виїхали чергові відділення 19-го Державного пожежно-рятувального загону.
На місці події вогнеборці з’ясували, що вогнем охоплено покрівля будинку та окремо розташованої господарчої споруди. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до КЗОЗ «Добропільська ЛІЛ» було госпіталізовано власника помешкання з діагнозом отруєння чадним газом у стані середньої важкості.
Рятувальники локалізували пожежу о 20:48 та ліквідували о 21:25.
Від Головного управління залучалось 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.
Причина виникнення пожежі встановлюється.