ТРИВАЄ РЕЄСТРАЦІЯ НА ОСНОВНУ СЕСІЮ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання продовжується і буде тривати до 25 березня 2019 року.
Цього року абітурієнти мають можливість зареєструватися на чотири предмети із одинадцяти запропонованих. Уже традиційно найбільше обрано тестувань з української мови і літератури, історії України, математики, англійської мови.
Станом на 4 березня зареєстровано 46% учасників Донецької та 32% — Луганської областей. На сайті Українського центру оцінювання якості освіти можна перевірити стан опрацювання документів. Для цього необхідно зайти на свою особисту сторінку за номером реєстраційної картки.
Звертаємо увагу на те, що підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є Сертифікат, який особа отримає в індивідуальному конверті разом з реєстраційним повідомленням учасника та інформаційним бюлетенем «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2019 рік». Ці документи надсилатимуть учням, які складають ДПА у формі ЗНО, до закладу освіти, у якому вони навчаються. Іншим категоріям осіб – на адресу, вказану під час реєстрації.