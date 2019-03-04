МЕШКАНЕЦЬ НОВОГРОДІВКИ ПОНЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СЛУЖБУ У НЕЗАКОННОМУ ЗБРОЙНОМУ ФОРМУВАННІ

За період служби в незаконному збройному формуванні чоловік займався агітаційною роботою та чергував на блокпості.
Працівники Селидівського відділення поліції встановили, що 33-річний житель міста Новогродівки з квітня 2014 року перебував у лавах «Народного ополчення ДНР».
Першим завданням для новобранця стала пропаганда «руського миру» у Донецьку. Він брав участь у проросійських мітингах та розповідав людям про «переваги» фейкової республіки.
А в травні найманець почав нести службу на блокпосту, який знаходився на автодорозі Новогродівка-Селидове. В обов’язки бійця входила перевірка автотранспорту, документів водіїв та пасажирів.
За це ватажки йому обіцяли велику зарплатню. Не отримавши обіцяних грошей, чоловік покинув службу. Побоюючись покарання за свою протиправну діяльність, колишній бойовик вів прихований спосіб життя і майже ні з ким не спілкувався.
Наразі відносно учасника НЗФ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» Кримінального кодексу України.
Однак, згідно з ч.6 ст. 260 Кримінального кодексу України, якщо особа не скоювала тяжких злочинів проти людей, добровільно залишила лави НЗФ та розповіла про це правоохоронцям, їй надається гарантований державою шанс на життя без кримінальної відповідальності.