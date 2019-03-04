Актуально:

mebellier

ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 4 БЕРЕЗНЯ

04.03.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1750 — Кирило Розумовський обраний гетьманом України
  • 1813 — морозиво вперше подано на офіційному прийомі
  • 1849 — Буковину проголошено окремою коронною землею Австрійської імперії (перед тим була частиною Королівства Галичини та Володимирії)
  • 1857 — Паризьким договором Британія визнала незалежність Афганістану;
  • 1877 — американський винахідник Еміль Берлінер створив мікрофон
  • 1880 — в американській газеті «Нью-Йорк Дейлі Графік» опубліковано першу у світі репродукцію фотографії
  • 1918 — Центральна Рада прийняла ухвалу про реєстрацію громадянства України
  • 1919 — Раднарком України прийняв рішення про ліквідацію плати за навчання в початковій школі
  • 1939 — німецький уряд видав постанову, якою легалізовував примусове залучення до роботи єврейського населення Німеччини.
  • 1950 — на екрани США вийшов фільм Волта Діснея «Попелюшка» — перший повнометражний анімаційний фільм
  • 1955 — невелика японська фірма «Sony», новачок на ринку, приступила до випуску кишенькових транзисторних приймачів;
  • 1963 — ЦК Компартії України ухвалив видати українською мовою «Загальну декларацію прав людини»;
  • 1966 — Джон Леннон заявив, що група «Beatles» стала популярнішою, ніж Ісус Христос. У відповідь на це в «біблійному поясі» (Південь і Середній Захід США) пройшли акції спалювання платівок з записами цієї групи
  • 1975 — Чарлі Чаплін посвячений у лицарі
  • 1989 — створене українське товариство «Меморіал»
  • 1996 — Україна і Канада підписали договір про запобігання подвійного оподатковування бізнесменів
  • 1999 — надійшла в продаж книга Моніки Левінські «Історія Моніки» про її стосунки з Біллом Клінтоном
  • 2006 — відкрили 45-ту станцію Київського метрополітену — «Вирлиця»
  • 2013 — світова прем’єра українського фільму «Delirium» (режисер Ігор Подольчак) на Міжнародному кінофестивалі «Фанташпорту», Порту, Португалія
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"