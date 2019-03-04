ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 4 БЕРЕЗНЯ 04.03.2019 Варто знати Комментариев нет 1750 — Кирило Розумовський обраний гетьманом України1813 — морозиво вперше подано на офіційному прийомі1849 — Буковину проголошено окремою коронною землею Австрійської імперії (перед тим була частиною Королівства Галичини та Володимирії)1857 — Паризьким договором Британія визнала незалежність Афганістану;1877 — американський винахідник Еміль Берлінер створив мікрофон1880 — в американській газеті «Нью-Йорк Дейлі Графік» опубліковано першу у світі репродукцію фотографії1918 — Центральна Рада прийняла ухвалу про реєстрацію громадянства України1919 — Раднарком України прийняв рішення про ліквідацію плати за навчання в початковій школі1939 — німецький уряд видав постанову, якою легалізовував примусове залучення до роботи єврейського населення Німеччини.1950 — на екрани США вийшов фільм Волта Діснея «Попелюшка» — перший повнометражний анімаційний фільм1955 — невелика японська фірма «Sony», новачок на ринку, приступила до випуску кишенькових транзисторних приймачів;1963 — ЦК Компартії України ухвалив видати українською мовою «Загальну декларацію прав людини»;1966 — Джон Леннон заявив, що група «Beatles» стала популярнішою, ніж Ісус Христос. У відповідь на це в «біблійному поясі» (Південь і Середній Захід США) пройшли акції спалювання платівок з записами цієї групи1975 — Чарлі Чаплін посвячений у лицарі1989 — створене українське товариство «Меморіал»1996 — Україна і Канада підписали договір про запобігання подвійного оподатковування бізнесменів1999 — надійшла в продаж книга Моніки Левінські «Історія Моніки» про її стосунки з Біллом Клінтоном2006 — відкрили 45-ту станцію Київського метрополітену — «Вирлиця»2013 — світова прем’єра українського фільму «Delirium» (режисер Ігор Подольчак) на Міжнародному кінофестивалі «Фанташпорту», Порту, Португалія Tweet Pin It Tags:4 березня, 4 марта, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ