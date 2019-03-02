ІМЕНИНИ 2 БЕРЕЗНЯ

Володимир — слов’янське, давньоруське ім’я. Деякі дослідники вказують на слов’янсько-германське походження імені Володимир. Частка «світ» ріднить це ім’я з такими готськими іменами, як Валамир, Видимир.
Лев — чоловіче ім’я, яке має грецькі корені. Походження імені Лев пов’язано з грецьким словом, що означає «лев», «цар звірів». В єврейській мові ім’я Лев має значення «серце».
Мар`яна — жіноче ім’я, яке має єврейське коріння. Походження імені Мар’яна пов’язано з давньоєврейськими словами, які переводяться як «гірка», «терпка».
Роман — ім’я Роман у перекладі з латинської означає «римлянин», «римський», «з Риму». Походження імені Роман не викликає суперечок та сумнівів – це один з варіантів вимови Ромул, імені засновника Риму.
Федір — чоловіче ім’я, що має грецькі корені. Походження імені Федір пов’язано з грецькими словами, які переводяться як «божество, Бог» і «подарунок, дар». Звідси і значення імені – «Божий дар», «дарований Богом».