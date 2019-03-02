Зазвичай у цей день вдаряли морози, і вперше за минулі 3 місяці на небі з’являлися купчасті хмари. Вважали 2 березня летоуказателем і по природним явищам визначали погоду на період з червня по серпень.
У православній церкві 2 березня вшановують пам’ять святого Феодора Тирона і святий Маріамни. За життя ці люди відрізнялися добротою і благочестям, але дивний той факт, що згодом їхні образи трансформувалися в негативних персонажів і стали частиною слов’янської міфології. Наприклад, Феодор Тирон постав в образі тирана, який в якийсь момент розкаявся і став допомагати людям. Тому, Феодору Тирону моляться про захист від розбійників, злих людей і злочинців. Що стосується святий Маріамни, то вона згодом стала відома як дружина будинкового, побачити яку — до нещастя. Напередодні, 1 березня, навіть відзначається день Маріамни або день потвори. Люди вірили, що це саме Маріамна викрадає немовлят, а тому, дуже багато прикмети 2 березня мають застережливий характер.
Народні прикмети на 2 березня
- Не можна дивитися на вечірнє небо, інакше побачиш падаючу зірку, що віщує важкі хвороби і смерть
- Туман 2 березня — травень буде холодним
- Щоб мара не докучала, в кутку будинку на ніч залишають невеликий горщик з кашею. Вважається, що так її можна задобрити
- Над дитиною 2 березня читають молитву, а також вішають в узголів’я ліжка образ, щоб захистити його від потвори
- Не можна залишати на ніч рукоділля, що не помолившись над ним, тому що в іншому випадку, за прикметою, його може зіпсувати дружина будинкового
- Якщо помолитися в цей день святому Феодору Тирону про зниклу людину або речі, то незабаром вони знайдуться
- Який 2 березня буде погода, таким буде і все літо.
- Із західного боку пливуть перисті хмари — на наступний день буде дощ
- Чорні купчасті хмари вранці 2 березня — буде перший дощ в березні
- Туман висить вранці — прикмета того, що травень буде холодним
- Птахи повертаються 2 березня з теплих країв — чекай ранню весну
- Якщо незаміжня дівчина вийде в цей день на вулицю і зустріне жінку, значить, вона знайде чоловіка в цьому році.