МАТІР АГРЕСИВНОГО УЧНЯ ПРИТЯГНУЛИ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУЛІНГ

9-річний учень однієї із шкіл прифронтової Авдіївки знущався над своїм однокласником. Через це його 51-річну матір правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності, а з юним порушником провели профілактичну бесіду.
До Авдіївського відділення поліції із заявою звернулась місцева мешканка, яка зазначила, що стосовно її малолітнього сина — учня 4 класу під час навчального процесу тривалий час здійснюється психологічне та фізичне насильство з боку його однокласника.
Працівники ювенальної превенції Авдіївського відділення поліції встановили, що учень 4 класу постійно порушує шкільну дисципліну, конфліктує із своїми однокласниками, ображає їх та влаштовує бійки. Останньою краплею в цій ситуації стала чергова бійка, під час якої порушник побив свого однолітка, мати якого і звернулась до поліції.
Правоохоронці провели із малолітнім дебоширом профілактичну бесіду, а відносно його матері склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 173-4 «Булінг (цькування) учасника освітнього процесу» Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Покровський відділ поліції Донецької області