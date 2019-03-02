ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 2 БЕРЕЗНЯ 02.03.2019 Варто знати Комментариев нет 1796 — французький генерал Наполеон Бонапарт призначений головнокомандувачем так званою Італійською армією.1836 — у містечку Вашингтон-на-Бразосі на з’їзді американців Техасу було проголошено незалежність цього штату від Мексики.1918 — війська УНР і Німеччини витіснили більшовиків із Києва.1923 — у США вийшов друком перший номер журналу «Time» — 32-сторінкове видання було першим американським тижневиком новин.1943 — сталася Корюківська трагедія: масове вбивство 6700 мирних жителів села Корюківка в Україні, здійснене німецькими нацистами в ході Другої світової війни.1949 — закінчився перший безпосадковий політ на літаку навколо земної кулі. Він тривав 94 години і був здійснений на літаку Lucky Lady II (B-50 Superfortress).1956 — Марокко став незалежним султанатом на чолі з Мухаммедом V.1962 — у Бірмі відбувся державний переворот — прем’єр-міністр генерал Не Він розпустив уряд, оголосив про створення Революційної ради і висунув програму «Бірманський шлях до соціалізму».1972 — з мису Канаверал (штат Флорида) у напрямку до Юпітера стартував космічний апарат «Піонер-10».1983 — з’явилися перші компакт-диски й CD-програвачі.1993 — заснували Академію медичних наук України. Tweet Pin It Tags:2 березня, 2 марта, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ