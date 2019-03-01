ІМЕНИНИ 1 БЕРЕЗНЯ

Ярема або Єрема — українське особове ім’я і українське прізвище. Ймовiрно, що це ім’я старослов’янського походження. Про це свідчить корінь «ор» (то само, що і «яр»: орій, ярий, Ярило, і т. д., також слов’янський бог землі та плодючості Ор).
Ілля, Ілько — українська версія біблійного (староєврейського) імені Eliyahu (אליהו) Іллі-пророка, про який оповідає Старий Завіт, якого рівно поважали юдаїзм, християнство та іслам.
Павло — християнське чоловіче ім’я. В Україні походить через церковнослов’янське і грецьке посередництво від давньоримського когномена або від особового імені Paulus («Пауль»), утвореного від лат. paulus(«скромний», «малий»).
Юліан — чоловіче ім’я грецького походження, означає Сонячний (від Еліоса — в давньогрецькій міфології сонячного божества, сина титана Гіперіона і Теї (або сина Гіперіона та Ірифесси), брата Селени і Еос.).
Роман (лат. Romanus ← грец. Ρωμαϊκή — римлянин, римський) — поширене чоловіче ім’я.
Альбі́на — жіноче ім’я. Походить від лат. Albina — жіночої форми давньоримського когномена Albinus, «Альбін», утвореного від аlbus — «білий». Жіноча форма імені Альбін.