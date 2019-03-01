У ПОКРОВСЬКУ ТА МИРНОГРАДІ ВИЯВИЛИ ЗБЕРІГАЧІВ НАРКОТИКІВ

Вчора, 28 лютого, під час оперативно-профілактичного відпрацювання співробітниками поліції Покровська та Мирнограду задокументовано 2 факти зберігання наркотичних речовин громадянами. За даними фактами відкриті кримінальні провадження.
Так, під час патрулювання вулиць Покровська поліцейські зупинили для перевірки чоловіка, який розпивав пиво в громадському місці. Правопорушником виявився 21-річний місцевий житель. Під час огляду його особистих речей було встановлено, що чоловік має при собі згорток з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну.
Молодик зізнався, що виявлена речовина є марихуаною, яку він зберігав для власного вживання. Показання правопорушника будуть перевірені під час досудового розслідування.
А у Мирнограді спіробітники поліції зупинили для перевірки автомобіль «Рено», пасажиром якого виявився 38-річний місцевий мешканець. В ході огляду особистих речей чоловіка з’ясувалося, що він має при собі медичний шприц з опієм. Власник наркотику пояснив, що знайшов цей шприц біля зупинки громадського транспорту та залишив «для себе».
В обох випадках наркотичні речовини вилучені та направлені на експертизу, а відносно правопорушників відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.
Поліція закликає небайдужих громадян повідомляти про факти виробництва, зберігання, поширення чи вживання наркотиків або психотропних засобів. Адже попередити розповсюдження наркотиків та убезпечити молоде покоління можна лише при умові спільної боротьби з наркозлочинністю.