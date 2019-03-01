Це був своєрідний перелом зими, і з ним пов’язана велика кількість народних повір’їв та оповідань про духів. Так, 1 березня відзначається день Маремьяна-потвори. Маремьяна рівнозначна язичницьким назвам Мармор, Марена, Маремьяна Праведна, Маара. Етнографи досі сперечаються про те, в якому календарі можливо було твір зміни праведниці і святий Маріамни, яка була сестрою апостола Пилипа, на Маремьяну-мару. У народі останню описували по-різному, говорів про те, що це чи то потворна баба, чи то дівчина з довгим чорним волоссям, чорноока і білолиця. Вважали, що Маремьяна — дружина будинкового і господиня будинку, яку можна було побачити, наприклад, в курнику або лазні. Слов’яни приписували їй негативну роль і навіть доводили справедливість своїх слів тим, що на Маремьяну практично завжди вдаряли морози. Казали: «Теплий березневий день оманливий», «Марток — одягай сім порток».
У будь-якому випадку, навіть незважаючи на таку, зовсім не радісну дату свята, люди вірили, що тепер, 1 березня, природа поступово починає оговтуватися від холодів. Для всіх зустріч весни була по-справжньому радісною подією. Тому, 1 березня проводилися всілякі гуляння. Предки вважали 1 березня початком року, а тому, намагалися в цей день прославити бога родючості — Ярила. Навіть після прийняття християнства ця традиція частково збереглася. Не можна було 1 березня працювати і робити домашні справи — належало радіти і молитися богам. Так що, люди намагалися провести час весело, не обтяжуючи себе турботами. Тим більше що попереду був сезон польових робіт — встигли б ще нахлопотаться.
Згідно з переказами, в цей день, 1 березня, повісився Іуда, який зрадив Ісуса Христа. Тому, було покладено молитися за близьких людей, щоб в роду не було самогубців.
Народні прикмети на 1 березня
- Посилився вітер вночі — чекай рясних опадів і потепління
- Перший день весни — теплий, значить, за прикметою, ще буде похолодання
- Ворони 1 березня каркають голосно — скоро похолодає
- Якщо вагітна в цей день встане на пагорб і подивиться на перше сонце весни, то в неї народиться міцний і здоровий дитина
- Якщо жінка набере снігу і опівдні оботрет їм руки — вони, за прикметами, будуть чистими і ніжними
- Тала вода і сніг, які зібрані 1 березня, вважаються цілющими
- Якщо чути плач потвори, або вона здалася на очі господарям — чекай біди
- Якщо кинеш гілку на сніг, і вона провалиться, то можна чекати потепління. Якщо ж вона залишиться лежати на землі, холоду ще протримаються якийсь час
- Хлюпається вода на льоду водойми — чекай теплих днів
- Зяблик кричить голосно — йдуть холоди
- Риболовля в цей день буде вдалою. Вважається, що 1 березня добре клює лящ і плітка
- Густий туман 1 березня — літо непогожим буде
- Паводок — буде навала гризунів і комах в літній період