НЕСКОРЕНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДОНБАС: У ПОКРОВСЬКУ ПРЕЗЕНТУВАЛИ АЛЬМАНАХ СТЕП

Вчора, 28 лютого, у Покровському історичному музеї обласне Товариство Олекси Тихого презентувало АЛЬМАНАХ СТЕП/STEP “Нескорений український Донбас”.
На зустрічі були присутні автори статей, які увійшли до альманаху, краєзнавці, історики, громадські діячі та учні ліцею «Надія».
Євген Олексійович Шаповалов – громадський діяч, краєзнавець член НСКУ, який є засновником і головою правління ГО «Товариство Олекси Тихого» доповідаючи, презентував свою статтю про «адвоката Стуса» – Медведчука та про статтю Олекси Тихого «Думки про рідний Донецький край».
Лариса Миколаївна Моісєєнко доповідала за темою «Питання реалізації свободи совісті та свободи релігій на тимчасово окупованих територіях».
Анатолій Тищенко розповів про нашого видатного земляка, несправедливо забутого письменника розстріляного відродження Саву Божка та про трагічну історію бійця з Мирнограду Олексія Чернишова, який загинув за Україну.
Наприкінці зустрічі народний Герой України Анатолій Водолазський, поділився своєю історією та пережитими подіями, захищаючи честь українського прапора.
В альманасі зібрані тексти і статті, які допоможуть розібратися пересічному українцю у тій ситуації, що склалася сьогодні на Донбасі.