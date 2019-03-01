МОНЕТИЗАЦІЯ СУБСИДІЙ: ЯК І КОЛИ МЕШКАНЦІ БУДУТЬ ОТРИМУВАТИ КОШТИ ДЛЯ СПЛАТИ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

З 1 березня 2019 року Уряд розпочав виплату субсидій готівкою тим громадянам, яким субсидію призначено у 2018 році. Про це повідомив Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Першими «живі» кошти для оплати комунальних рахунків за лютий отримають пенсіонери, які отримують пенсію 4 березня. Тим, у кого є пенсійна картка, субсидія буде зарахована туди. Тим, у кого немає, додому принесе листоноша.
Усі НЕ пенсіонери зможуть отримати свою монетизовану субсидію з 12 березня у будь-якому відділені Ощадбанку. Потрібен лише паспорт та ідентифікаціний код. Немає жодної прив’язки до місця реєстрації
громадянина, якому призначено державну допомогу для оплати комунальних платежів.
Для зручності субсидіантам, які не є пенсіонерами, запропоновано перед відвідуванням банку
Ощадбанку за тел.: 0 800 210 800 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по
території України). Це дасть субсидіанту змогу самостійно обрати найближче відділення, зручний
час та дату для отримання субсидії без черг.
У платіжках за лютий субсидії відображено не буде – її видадуть на руки. Комунальні рахунки за лютий 2019 року субсидіантам надійдуть без відображення субсидії. Її у березні видадуть грошима тим, кому допомогу призначено з 2018 року. Ними субсидіант має самостійно розрахуватися за лютневі комунальні платежі. Гроші, які залишаться після оплати комуналки, домогосподарство може використати на власні потреби.
Є громадяни, яким субсидія надійде разом з пенсією у 20 числах березня — у їхній пенсійний день. У переважній більшості це працюючі пенсіонери. Виникає запитання — як встигнути оплатити комунальні платежі за лютий і чи не відмінять субсидію якщо оплата відбудеться після 25 числа? Субсидію не відмінять! Допомога готівкою наступного місяця так само прийде у день виплати пенсії. Головне, щоб заборгованості не було станом на травень 2019 — тоді, коли відбувається перепризначення субсидій на новий рік.