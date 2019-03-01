ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗАСУДЖЕНО ЗА РОЗКРАДАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 01.03.2019 Новини Комментариев нет До 8 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, строком на 2 роки з конфіскацією всього належного майна засуджено головного бухгалтера – начальника відділу бухгалтерского обліку і фінансового забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області.Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.Під час судового розгляду Красноармійською місцевою прокуратурою доведено, що 48-річна жінка у період з липня 2015 по квітень 2016 року, зловживаючи службовим становищем, привласнила бюджетні кошти фонду заробітної плати управління на загальну суму понад 680 тис грн. Зловмисниця працевлаштувала до управління власну доньку, її чоловіка та ще трьох знайомих, які фактично службові обов’язки не виконували, а нарахована їм заробітна плата осідала в гаманці головного бухгалтера.Крім того, у березні 2016 року вказана особа вимагала та отримала від начальника одного з відділів Управління гірничого нагляду ГУ Держпраці в Донецькій області хабар у розмірі 3 600 грн за збільшення працівникам відділу розміру преміальних виплат.Суд визнав жінку винною за ч.5 ст.191 (привласнення бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 ст.366 (внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей), ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) та ч.3 ст.368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) КК України.Троє її спільників також засуджені за ч.5 ст.27, ч.3 ст. 191 (сприяння привласненню чужого майна, шляхом надання засобів вчинення кримінального правопорушення) КК України до позбавлення волі на строки від 3-х до 4-х років з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, строком на 2 роки, але звільнені від відбування покарання на іспитові строки від 1 року 6 місяців до 2-х років.Двоє інших спільників на даний час перебувають у міжнародному розшуку. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ