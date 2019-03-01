ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 1 БЕРЕЗНЯ 01.03.2019 Варто знати Комментариев нет 1360 — король Англії Едуард III за 16 фунтів викупив з французького полону 19-річного Джеффрі Чосера, який став його камердинером, зброєносцем, а згодом — одним з найвидатніших поетів Англії1420 — Папа Римський Мартін V закликав християн до хрестових походів проти чеських гуситів1498 — Васко да Гама приплив до Мозамбіку1555 — у французькому Ліоні вийшло друком перше (прижиттєве) видання книги «Пророцтва Мішеля Нострадамуса»1562 — у Вассі (Шампань) французькі католики вирізали гугенотів, почавши гугенотські війни1564 — вихід першої точно датованої російської друкарської книги — «Апостола» Івана Федорова — в Москві1565 — у Бразилії заснована португальська колонія Ріо-де-Жанейро. Через 20 років місто мало 4 000 жителів1767 — вигнання ордену єзуїтів з Іспанії королем Карлом III1780 — Пенсильванія стала першим штатом, що заборонив рабство.1790 — перший перепис населення США. За його результатами в країні проживали 3 929 214 людей включно з неграми-рабами, оскільки 3/5 останніх враховувалися при визначенні числа конгресменом від кожного штату. Індіанці в переписі не враховувалися.1815 — після втечі з Ельби поблизу Канна висадився Наполеон Бонапарт у супроводі близько 1000 своїх прихильників — почався другий етап захоплення ним влади у Франції, котрий отримав назву «Правління 100 днів».1845 — Президент США Джон Тайлер підписав закон про перехід Техасу під юрисдикцію США. Територія Техасу багато років була предметом суперечок США і Мексики. Майже 12 років Техас проіснував як незалежна Техаська республіка, яка була визнана США, Бельгією, Нідерландами, Великою Британієюі Францією.1869 — Дмитро Менделєєв склав таблицю системи елементів, в основі якої лежала їх атомна маса і хімічна схожість.1872 — рішенням Конгресу США в Єлоустоуні засновано перший у світі національний парк.1912 — у Сент-Луїсі Альберт Беррі зробив перший стрибок з парашутом з літака у польоті (висота 460 м).1928 — у США доктор Герберт Еванс відкрив шостий вітамін, відповідно і названий вітаміном F.1941 — вийшло в ефір перше комерційне FM-радіо — радіостанція W47NV у Нешвіллі.1943 — у Нью-Йорку проведена масова демонстрація на підтримку євреїв Європи.1947 — розпочав свою діяльність Міжнародний валютний фонд1961 — Президент США Джон Кеннеді оголосив про створення Корпусу Миру1976 — парламент Великої Британії схвалив нові правила дорожнього руху, згідно з якими використання пасів безпеки ставало обов’язковим1977 — у Києві відкритий пам’ятник українському філософу Григорію Сковороді1988 — компанія Apple Computer анонсувала вихід нового пристрою CD-ROM у своїх комп’ютерах Apple II і Macintosh1995 — у ЄС вступають Австрія, Швеція та Фінляндія1998 — набула чинності угода «про партнерство і співпрацю» між Європейською Спілкою і Україною Tweet Pin It Tags:1 березня, 1 марта, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ