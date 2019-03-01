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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 1 БЕРЕЗНЯ

01.03.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1360 — король Англії Едуард III за 16 фунтів викупив з французького полону 19-річного Джеффрі Чосера, який став його камердинером, зброєносцем, а згодом — одним з найвидатніших поетів Англії
  • 1420 — Папа Римський Мартін V закликав християн до хрестових походів проти чеських гуситів
  • 1498 — Васко да Гама приплив до Мозамбіку
  • 1555 — у французькому Ліоні вийшло друком перше (прижиттєве) видання книги «Пророцтва Мішеля Нострадамуса»
  • 1562 — у Вассі (Шампань) французькі католики вирізали гугенотів, почавши гугенотські війни
  • 1564 — вихід першої точно датованої російської друкарської книги — «Апостола» Івана Федорова — в Москві
  • 1565 — у Бразилії заснована португальська колонія Ріо-де-Жанейро. Через 20 років місто мало 4 000 жителів
  • 1767 — вигнання ордену єзуїтів з Іспанії королем Карлом III
  • 1780 — Пенсильванія стала першим штатом, що заборонив рабство.
  • 1790 — перший перепис населення США. За його результатами в країні проживали 3 929 214 людей включно з неграми-рабами, оскільки 3/5 останніх враховувалися при визначенні числа конгресменом від кожного штату. Індіанці в переписі не враховувалися.
  • 1815 — після втечі з Ельби поблизу Канна висадився Наполеон Бонапарт у супроводі близько 1000 своїх прихильників — почався другий етап захоплення ним влади у Франції, котрий отримав назву «Правління 100 днів».
  • 1845 — Президент США Джон Тайлер підписав закон про перехід Техасу під юрисдикцію США. Територія Техасу багато років була предметом суперечок США і Мексики. Майже 12 років Техас проіснував як незалежна Техаська республіка, яка була визнана США, Бельгією, Нідерландами, Великою Британієюі Францією.
  • 1869 — Дмитро Менделєєв склав таблицю системи елементів, в основі якої лежала їх атомна маса і хімічна схожість.
  • 1872 — рішенням Конгресу США в Єлоустоуні засновано перший у світі національний парк.
  • 1912 — у Сент-Луїсі Альберт Беррі зробив перший стрибок з парашутом з літака у польоті (висота 460 м).
  • 1928 — у США доктор Герберт Еванс відкрив шостий вітамін, відповідно і названий вітаміном F.
  • 1941 — вийшло в ефір перше комерційне FM-радіо — радіостанція W47NV у Нешвіллі.
  • 1943 — у Нью-Йорку проведена масова демонстрація на підтримку євреїв Європи.
  • 1947 — розпочав свою діяльність Міжнародний валютний фонд
  • 1961 — Президент США Джон Кеннеді оголосив про створення Корпусу Миру
  • 1976 — парламент Великої Британії схвалив нові правила дорожнього руху, згідно з якими використання пасів безпеки ставало обов’язковим
  • 1977 — у Києві відкритий пам’ятник українському філософу Григорію Сковороді
  • 1988 — компанія Apple Computer анонсувала вихід нового пристрою CD-ROM у своїх комп’ютерах Apple II і Macintosh
  • 1995 — у ЄС вступають Австрія, Швеція та Фінляндія
  • 1998 — набула чинності угода «про партнерство і співпрацю» між Європейською Спілкою і Україною

 

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