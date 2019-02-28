ІМЕНИНИ 28 ЛЮТОГО

Арсеній (Арсен) — чоловіче ім’я грецького походження. Згідно з дослідженнями, походження імені Арсеній пов’язано з грецьким ім’ям Арсениос, що означає «зрілий», «чоловічий», «чоловік».
Єфросинія — походження імені пов’язане з давньогрецькою культурою. У грецькій мові його значення — «радісна», «оре добро».
Онисим — чоловіче особисте ім’я грецького походження; сходить до грец. Ὀνήσιμος («Онісімос») — «корисний, благочинний». Відомі етимологічно споріднені імена Онисим (Онисій) і Онисифор. У християнський Іменослов ім’я увійшло як ім’я Онисима, одного з апостолів від сімдесяти, зверненого до християнства апостолом Павлом; Онисим згадується в біблійних «Посланні до Филимона» і «Посланні до Колосян». Крім нього, церква відзначає пам’ять кількох інших ранньохристиянських святих з ім’ям Онисим