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ПРИКМЕТИ НА 28 ЛЮТОГО

28.02.2019 Варто знати, Цікаво знати Комментариев нет

Кажуть, що це час, коли зима на весну злиться через те, що остання проганяє її зі своїх володінь. Саме тому, дуже часто в такий день встановлюється не найтепліша погода.

28 лютого завжди чекали з великою радістю, тому що з його настанням починалися проводи зими. Іноді день цей випадає на Масляну — свято, яке передбачає безліч розваг. У будь-якому випадку, 28 лютого люди радіють тому, що весна вже на підході.

У православній церкві 28 лютого вшановують пам’ять святого Онисима, якого також називали Онисим-вівчар, так як саме в останні дні лютого належало здійснювати обряди, що обіцяють хороший приплід овець. Також Онисима вважають покровителем пастухів. Продовжували робити змову на зірки. Для цього 28 лютого виходили на вулицю і вимовляли особливі заклинання. Також говорили, що в цей день потрібно встигнути захистити себе від лихослів’я і пліток — для цього читалися спеціальні молитви. Знахарки 28 лютого можуть вичитувати мужів, які б’ють своїх дружин.

Народні прикмети на 28 лютого

  1. Паводок на Онисима — відмінний сінокіс буде
  2. Кажуть: «Як Онисим гукнулося, так вересня окликнув». Тобто по погоді цього дня судять, яким буде місяць вересень — теплим або холодним
  3. Корисно проморозити насіння на Онисима — тоді вони «загартуються» і дадуть добрі сходи. Для цього насіння виносили на мороз і через кілька годин клали в тепле місце. Також вважалося, що таким чином на них виходить благодать, тому що Бог дивиться з неба в цей день. Після цього з’являлася надія на збір багатого врожаю.
  4. Багато зірок на небі — прикмета до того, що багато ягнят народиться
  5. Багато води на дорогах — чекай доброго сінокосу
  6. Якщо сніг 28 лютого практично повністю розтане — багато сіна буде
  7. Ворожіння, які вчиняються в цей день, вважаються одними з найвірніших
  8. Щоб дитина, народжена в цей день, був щасливим, потрібно подарувати йому речі з овчини. Також вкутували немовляти в хустку з козячого пуху.
  9. Вітер дме зі східного боку — влітку будуть піщані бурі
  10. Чути 28 лютого гавкіт лисиць вдалині — чекай снігопаду
  11. Алий захід віщує сильну заметіль
  12. Яскрава і повний місяць видно на небі — прикмета того, що холоди ще не відступлять
  13. Мало снігу — чекай неврожаю
  14. У цей день не можна будувати плани на майбутнє — задумане не збудеться
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