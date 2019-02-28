Кажуть, що це час, коли зима на весну злиться через те, що остання проганяє її зі своїх володінь. Саме тому, дуже часто в такий день встановлюється не найтепліша погода.
28 лютого завжди чекали з великою радістю, тому що з його настанням починалися проводи зими. Іноді день цей випадає на Масляну — свято, яке передбачає безліч розваг. У будь-якому випадку, 28 лютого люди радіють тому, що весна вже на підході.
У православній церкві 28 лютого вшановують пам’ять святого Онисима, якого також називали Онисим-вівчар, так як саме в останні дні лютого належало здійснювати обряди, що обіцяють хороший приплід овець. Також Онисима вважають покровителем пастухів. Продовжували робити змову на зірки. Для цього 28 лютого виходили на вулицю і вимовляли особливі заклинання. Також говорили, що в цей день потрібно встигнути захистити себе від лихослів’я і пліток — для цього читалися спеціальні молитви. Знахарки 28 лютого можуть вичитувати мужів, які б’ють своїх дружин.
Народні прикмети на 28 лютого
- Паводок на Онисима — відмінний сінокіс буде
- Кажуть: «Як Онисим гукнулося, так вересня окликнув». Тобто по погоді цього дня судять, яким буде місяць вересень — теплим або холодним
- Корисно проморозити насіння на Онисима — тоді вони «загартуються» і дадуть добрі сходи. Для цього насіння виносили на мороз і через кілька годин клали в тепле місце. Також вважалося, що таким чином на них виходить благодать, тому що Бог дивиться з неба в цей день. Після цього з’являлася надія на збір багатого врожаю.
- Багато зірок на небі — прикмета до того, що багато ягнят народиться
- Багато води на дорогах — чекай доброго сінокосу
- Якщо сніг 28 лютого практично повністю розтане — багато сіна буде
- Ворожіння, які вчиняються в цей день, вважаються одними з найвірніших
- Щоб дитина, народжена в цей день, був щасливим, потрібно подарувати йому речі з овчини. Також вкутували немовляти в хустку з козячого пуху.
- Вітер дме зі східного боку — влітку будуть піщані бурі
- Чути 28 лютого гавкіт лисиць вдалині — чекай снігопаду
- Алий захід віщує сильну заметіль
- Яскрава і повний місяць видно на небі — прикмета того, що холоди ще не відступлять
- Мало снігу — чекай неврожаю
- У цей день не можна будувати плани на майбутнє — задумане не збудеться