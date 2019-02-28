КОЛЕКТИВ З ДОБРОПІЛЛЯ СТАВ ПРИЗЕРОМ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ ТАЛАНТІВ

23 та 24 лютого в місті Києві за підтримки Міністерства культури України відбувся Міжнародний фестиваль-конкурс талантів «Україна єднає світ».
Учасниками фестивалю стали вокалісти, хористи, інструменталісти, майстри розмовного та оригінального жанрів, а також хореографічні колективи різних танцювальних напрямків, у числі яких був дорослий колектив «Натхнення» Добропільського ЦКД.
Окрім «Натхнення» у віковій категорії 25+ у конкурсі взяли участь ще 12 колективів.
«Ми підготували дві хореографічних постановки: «Танго в Париже» та «Інтрига». Дуже теплий глядацький прийом, всі аплодували, посміхались, атмосфера чудова! Журі були дуже здивовані, що ми взяли участь у фестивалі, бо ми перший колектив з такими дорослими учасниками: від 40 років та старше. Решта учасників значно молодша за нас – віком близько 30 років. Цей фестиваль вже 11-ий і за весь час його існування тут ще не було танцювальних колективів нашого віку, – розповідає керівник «Натхнення» Лариса Сергєєва. – Ми дуже хвилювались перед виступами. Друге місце для нас дуже гарний результат. Є стимул краще працювати, щоб наступного року отримати першість».
За результатами творчих змагань колектив «Натхнення» отримав ІІ місце у номінації «Бальна хореографія».