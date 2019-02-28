ЗАВТРА ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ПЕТРО ПОРОШЕНКО ЗАВІТАЄ ДО МАРІУПОЛЯ

Завтра, 1 березня, у Маріуполі відбудеться засідання Ради регіонального розвитку Донецької області. На ньому будуть присутні Президент України Петро Порошенко та голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куць.
Про це стало відомо вчора під час прес-конференції очільника області з представниками ЗМІ.
«1 березня у нас відбудеться Рада регіонального розвитку в Донецькій області. В ній передбачається участь Президента України, Петра Олексійовича Порошенка. Багато є чим нам похвалитися з цього приводу. У нас розроблена чітка стратегія подальшого розвитку Донецької області. Дуже приємно, що до цього питання долучилися територіальні громади, мери міст, районні адміністрації. І кожна громада мала можливість висказати свої побажання з того чи іншого напрямку», — відзначив Олександр Іванович.
Окрім цього завтра громадськості будуть презентовані брошюри «Напрямки розвитку Донецької області», де були зібрані всі побажання, всі перспективні проекти, які вбачає обласна адміністрація.