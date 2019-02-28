ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЦЕПТ ТА РОЗШИРЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ЛІКІВ: ПРЕМ`ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ ПРО ПРОГРАМУ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»

Програма «Доступні ліки», яка пропонує безкоштовні або з невеликою доплатою ліки від діабету, астми та серцевих захворювань, буде продовжена і розширена. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду.
За даними Міністерства охорони здоров’я, за майже два роки за програмою виписано понад 33 млн рецептів на загальну суму 1,7 млрд грн. Кількість «програмних» препаратів зросла на 64% – до 258 найменувань. А кількість аптек, які працюють по програмі, сягнула 6000.
Також Прем`єр-міністр анонсував новий етап програми – запровадження електронного рецепта, який дозволить отримувати ліки без прив’язки до місця проживання пацієнта.
Окрім того, адмініструванням програми опікуватиметься Національна служба здоров’я України, яка зарекомендувала себе як надійний платник і тепер має стати ще й надійним контролером якості послуг та якості препаратів.
«Будемо далі розширювати програму «Доступні ліки». Ліків буде більше, а їх спектр ширше. Доступність до ліків буде незалежно від місця проживання», – сказав Володимир Гройсман.