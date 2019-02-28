ГОРОСКОП 28 ЛЮТОГО

Овен
Вам лучше не принимать важные, ответственные решения. Звезды то и дело будут склонять к принятию радикальных мер, а это не всегда хорошо. Именно поэтому полезно лишний раз все обдумать, прежде чем высказать свое мнение и тем более начать действовать.
Телец
Вероятно, время от времени в течение дня вы будете попадать во всевозможные ловушки, когда все ваши действия будут встречать глухое, упорное сопротивление. Не действуйте сгоряча, иначе мелкая неприятность обернется серьезным эмоциональным срывом.
Близнецы
Близнецам необходимо накапливать энергию и стремится к новым знаниям. Вы даже всерьез подумаете о смене профессии и переходе на другую работу.
Рак
Вас будет трудно обвинить в безынициативности и неуверенности в себе. Едва ли вы будете сидеть сложа руки. День обещает быть очень удачным для вас, предоставив массу возможностей добиться желаемого.
Лев
День отмечен неудовлетворенностью, стремлением усилием воли и крайними мерами повернуть объективные события вспять. Вы сами создаете себе проблемы и болезни.
Дева
Звезды советуют Деве сделать акцент на творческих проектах. В работе вам не будет равных, поэтому дерзайте и не за что не переживайте. Искреннюю любовь и заботу проявите к близким людям – они ждут от вас таких действий.
Весы
Звезды обещают, что эмоции будут переменчивы, как ветер, но, несмотря на эту переменчивость, они могут достигать огромной силы — у кого-то разрушительной, у кого-то созидательной, как повезет.
Скорпион
Положение планет способно спутать все планы, помешать ведению практических дел внесением туманности, неясности, сумбура и просто лени. Повышается вероятность пищевых или лекарственных отравлений.
Стрелец
Стрельцу нужно больше участвовать в жизни близких людей, а не углубляться в личные проблемы. Ожидается немало серьезных разговоров, которые выведут вас на новый уровень в основной работе.
Козерог
Важна и нужна чуть большая, чем привычно для вас, открытость в личных отношениях; именно она становится определяющим фактором не только вашего собственного комфорта, но и душевного равновесия ваших близких.
Водолей
Вероятны споры и дискуссии на службе, творческие поиски и желание заявить о себе любым способом. В начале месяца подведите итоги сделанному, наметьте новые цели, стройте планы на будущее, отстаивая свое мнение.
Рыбы
Звезды не советуют Рыбам ссориться с близкими людьми. Любой конфликт затянется надолго, а вы уже с трудом сможете что-то изменить.